محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة: نقلة نوعية في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال لقائه بعدد من المواطنين في جولته الصباحية ضمن البرنامج الميداني لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية، أن مشروع كوبري الشاملة يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدينة، ويهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتقليل الزحام في المدخل الشمالي للمدينة، خاصة قرب المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية الحيوية، بما يعكس اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الكوبري العلوي للسيارات يمتد من شارع بورسعيد صعودًا أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية وصولًا إلى شارع سعد زغلول، فيما يبدأ الكوبري الثاني من أمام مديرية الصحة صعودًا أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية، ويتفرع لثلاثة شوارع رئيسية، إلى جانب كوبري مشاة لضمان سلامة المواطنين.

وخلال الحوار المباشر مع الأهالي، استمع المحافظ إلى ملاحظاتهم حول حركة المرور والخدمات المحيطة، وناقش معهم الحلول الممكنة لتسهيل تنقلاتهم اليومية، مشددًا على أن المشروع ليس مجرد إنجاز إنشائي، بل خطوة لتحسين جودة الحياة ضمن الخطة الشاملة للدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مختلف جوانب حياتهم.

وقال المحافظ "نحن نتابع كل تفاصيل المشروع لضمان جودة التنفيذ وسلاسة الحركة اليومية للمواطنين، ونحرص على الاستماع لملاحظات المواطنين ودمجها ضمن خططنا، بما يحقق الهدف الرئيسي لتطوير خدمات المدينة".



رافق المحافظ اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، علي يوسف رئيس المدينة، المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس حمود فاروق من شركة الغاز، وبعض التنفيذيين بشركة الكهرباء وهيئة الطرق والوحدة المحلية، ومهندسي المكتب الفني بديوان عام المحافظة.