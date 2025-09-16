قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
مدبولي: زيادة في معدل نمو احتياطي النقد الأجنبي
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يكلف بتنفيذ طلب أم فورًا بشأن رعاية ابنها من ذوي الهمم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باهتمام لسيدة بسيطة استوقفته أثناء جولته التفقدية لمشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، لتعرض عليه مطلبها.

وناقش المحافظ مع السيدة تفاصيل طلبها وأهمية تنفيذه بما يتوافق مع القوانين والإمكانيات المتاحة، خاصة فيما يتعلق برعاية ابنها البالغ من العمر 17 سنة من ذوي الهمم، وتوفير التعليم المناسب له عبر فصول الدمج، بالإضافة إلى تقديم الكشف الطبي الكامل وفحص حالته الصحية، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي ببحث الحالة الاجتماعية للأسرة بالكامل.

وكلف محافظ بني سويف أحمد شاكر، مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتبه، بتسجيل بيانات السيدة ورقم هاتفها، والتواصل مباشرة مع الجهات المختصة لدراسة طلبها والعمل على تلبيته في أسرع وقت ممكن، مع رفع تقرير فوري له عما تم بشأن مطلبها اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة التفقدية اليوم كانت ركزت على متابعة سير العمل في مشروع كوبري الشاملة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 28% حتى الآن، ويضم كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة لتخفيف الزحام وضمان انسيابية حركة المواطنين، مع متابعة مستمرة لتنسيق أعمال شركات المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات) لتذليل أي معوقات أمام سير العمل.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

سعد لمجرد

سعد لمجرد يطرح أغنية شبه دماغي.. تفاصيل

مي عمر

بفستان قصير.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

أشرف عبد الباقي

أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل تعاونه مع نور النبوي فى كان يامكان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟.. النتيجة مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد