محافظ بني سويف يكلف بتنفيذ طلب أم فورًا بشأن رعاية ابنها من ذوي الهمم

استمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باهتمام لسيدة بسيطة استوقفته أثناء جولته التفقدية لمشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، لتعرض عليه مطلبها.

وناقش المحافظ مع السيدة تفاصيل طلبها وأهمية تنفيذه بما يتوافق مع القوانين والإمكانيات المتاحة، خاصة فيما يتعلق برعاية ابنها البالغ من العمر 17 سنة من ذوي الهمم، وتوفير التعليم المناسب له عبر فصول الدمج، بالإضافة إلى تقديم الكشف الطبي الكامل وفحص حالته الصحية، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي ببحث الحالة الاجتماعية للأسرة بالكامل.

وكلف محافظ بني سويف أحمد شاكر، مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتبه، بتسجيل بيانات السيدة ورقم هاتفها، والتواصل مباشرة مع الجهات المختصة لدراسة طلبها والعمل على تلبيته في أسرع وقت ممكن، مع رفع تقرير فوري له عما تم بشأن مطلبها اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة التفقدية اليوم كانت ركزت على متابعة سير العمل في مشروع كوبري الشاملة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 28% حتى الآن، ويضم كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة لتخفيف الزحام وضمان انسيابية حركة المواطنين، مع متابعة مستمرة لتنسيق أعمال شركات المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات) لتذليل أي معوقات أمام سير العمل.