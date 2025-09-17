قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف: إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والميادين رسالة تربوية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتضحيات العظيمة التي يقدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أنهم قدوة لكل الشباب والنشء في الولاء والانتماء والفداء، وأن دماءهم الطاهرة تمثل رمزاً حيّاً لتضحياتهم في حماية الوطن داخلياً وخارجياً.

وجاء ذلك خلال زيارة المحافظ "اليوم "لمدرسة بني قاسم الإعدادية بنين، التي تحمل اسم الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم، رقيب شرطة، حيث كان في استقبال المحافظ يوسف نجل الشهيد، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، بحضور كل من:  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد ياسين، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية،  محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا،  محمد رمضان، مدير إدارة ببا التعليمية،  السادات أنور، وكيل الإدارة.

صافح المحافظ نجل الشهيد "واصفا إياه بالبطل ابن البطل"، ورافقه خلال جولة داخل المدرسة شملت الفصول والمعامل والمكتبة وقاعات الأنشطة، حيث سلّم له الكتب الدراسية المقررة لطلاب الصف الثاني الإعدادي، بينما بادر يوسف بإهداء نسخة من المصحف الشريف للمحافظ، في لحظة مؤثرة جسدت تواصل الأجيال بين شهداء الوطن وأبنائهم.

وفي حواره مع نجل الشهيد، قال المحافظ:
"الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تنسى شهداءها الأبرار، ومكتبي مفتوح دائماً لأبناء المحافظة، وخاصة أبناء وأسر الشهداء، وأن مؤسسات الدولة لن تدخر جهداً لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لهم."

ورد يوسف مبتسماً:"شكراً حضرتك ، والدي ضحّى بحياته من أجل مصر، وأنا فخور برؤية اسمه يُخلد في هذه المدرسة."
وأضاف المحافظ: "إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والميادين والمرافق العامة ليس مجرد رمز، بل رسالة تربوية تهدف لترسيخ قيم الانتماء والتضحية وحب الوطن في نفوس الطلاب."

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم وُلد في 2 يوليو 1981، واستشهد أثناء أداء واجبه الوطني إثر عملية إرهابية في 4 يناير 2015 على قوة تأمين بمحافظة شمال سيناء. وتم تكريم ذكراه بإطلاق اسمه على المدرسة الإعدادية بقريته بني قاسم، ليصبح مثالاً حيّاً للوفاء والتضحية أمام الطلاب وأبناء المجتمع المحلي.

بني سويف مركز ناصر مركز ببا

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

الدعاء للميت

أجمل دعاء للميت وما يستحب قوله بعد الوفاة

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

