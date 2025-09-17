محافظ بني سويف: إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والميادين رسالة تربوية

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتضحيات العظيمة التي يقدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أنهم قدوة لكل الشباب والنشء في الولاء والانتماء والفداء، وأن دماءهم الطاهرة تمثل رمزاً حيّاً لتضحياتهم في حماية الوطن داخلياً وخارجياً.

وجاء ذلك خلال زيارة المحافظ "اليوم "لمدرسة بني قاسم الإعدادية بنين، التي تحمل اسم الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم، رقيب شرطة، حيث كان في استقبال المحافظ يوسف نجل الشهيد، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، بحضور كل من: أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد ياسين، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، محمد رمضان، مدير إدارة ببا التعليمية، السادات أنور، وكيل الإدارة.

صافح المحافظ نجل الشهيد "واصفا إياه بالبطل ابن البطل"، ورافقه خلال جولة داخل المدرسة شملت الفصول والمعامل والمكتبة وقاعات الأنشطة، حيث سلّم له الكتب الدراسية المقررة لطلاب الصف الثاني الإعدادي، بينما بادر يوسف بإهداء نسخة من المصحف الشريف للمحافظ، في لحظة مؤثرة جسدت تواصل الأجيال بين شهداء الوطن وأبنائهم.

وفي حواره مع نجل الشهيد، قال المحافظ:

"الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تنسى شهداءها الأبرار، ومكتبي مفتوح دائماً لأبناء المحافظة، وخاصة أبناء وأسر الشهداء، وأن مؤسسات الدولة لن تدخر جهداً لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لهم."

ورد يوسف مبتسماً:"شكراً حضرتك ، والدي ضحّى بحياته من أجل مصر، وأنا فخور برؤية اسمه يُخلد في هذه المدرسة."

وأضاف المحافظ: "إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والميادين والمرافق العامة ليس مجرد رمز، بل رسالة تربوية تهدف لترسيخ قيم الانتماء والتضحية وحب الوطن في نفوس الطلاب."

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم وُلد في 2 يوليو 1981، واستشهد أثناء أداء واجبه الوطني إثر عملية إرهابية في 4 يناير 2015 على قوة تأمين بمحافظة شمال سيناء. وتم تكريم ذكراه بإطلاق اسمه على المدرسة الإعدادية بقريته بني قاسم، ليصبح مثالاً حيّاً للوفاء والتضحية أمام الطلاب وأبناء المجتمع المحلي.