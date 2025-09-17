قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة الاستعدادات والترتيبات النهائية والوقوف على جهوزية  المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد المزمع انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل في أكثر من 1350 مدرسة بإجمالي طلاب يزيد عددهم عن 880 ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل ونوعيات التعليم  من رياض أطفال حثي المرحلة الثانوية "عام وفني ".

حيث قام " اليوم" المحافظ بزيارة لمركز ومدينة ببا ، تفقد خلالها مدرسة الشهيد رقيب شرطة أحمد محمد عبد الرحيم الإعدادية بنين  بقرية بني قاسم ، والتي شهدت أعمال صيانة ورفع كفاءة  نفذتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية  في خطة عام 2025/2024، وتضم 9 فصول موزعة على صفوف المرحلة، بمتوسط كثافة 41 طالباً في الفصل الواحد،وتعد المدرسة ضمن  36 مدرسة " مابين إنشاء جديد وتوسعات  وصيانة ورفع كفاءة وإحلال كلي وجزئي "  مقرر دخولها الخدمة مع العام الدراسي الجديد.

حيث رافق المحافظ خلال الجولة كل من : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم ، المهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف،  محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا،  محمد رمضان مدير إدارة تعليم ببا،  السادات أنور  وكيل الإدارة.

وجدّد المحافظ تأكيداته لمسؤولى القطاع التعليم بتوفير سبل الراحة لعناصر المنظومة من الطلاب والمعلمين،مع التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لضمان جاهزية المدارس لبدء وانتظام الدراسة، وسرعة الانتهاء من الجداول وتوزيع المهام الإشرافية، وتنفيذ خطة للمرور على المدارس ،مع التأكيد على نظافة دورات المياه،وذلك بالتوازي مع قيام لجان وفرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية"خاصة في الأسابيع الأولى من  العام الدراسي" وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول له، بجانب  تكليفاته،لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع مديري إدارات التعليم، لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس.

فيما أضافت وكيل وزارة التعليم إلى خطة الاستعدادات التي أعدتها المديرية ، وبدأت بعقد سلسلة من الاجتماعات عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل _ في حضور مديري الإدارات و المدارس وموجهي المواد والأنشطة التربوية ، وتم خلالها التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بالمدارس قبل بدء الدراسة، بما يشمل قوائم الفصول والجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، وضمان تنفيذ خطة الإشراف اليومي، وتسليم الكتب المدرسية ، مع التركيز على النظافة داخل المدارس ومحيطها، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لكافة عناصر المنظومة.

تجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد دخول 36 مدرسة تضم 549 فصلاً بتكلفة إجمالية زادت عن 473 مليون جنيهاً "مابين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال كلي أو جزئي" ، بواقع 13 مدرسة في الفشن ، و8 مدارس بالواسطى ، 3 مدارس في اهناسيا ، و4 مدارس في بني سويف ،و4 مدارس في سمسطا ، و4 مدارسة في ناصر و ببا بواقع مدرستين في كل مركز.

بني سويف مركز ببا ادارة ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

الدعاء للميت

أجمل دعاء للميت وما يستحب قوله بعد الوفاة

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد