محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة الاستعدادات والترتيبات النهائية والوقوف على جهوزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد المزمع انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل في أكثر من 1350 مدرسة بإجمالي طلاب يزيد عددهم عن 880 ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل ونوعيات التعليم من رياض أطفال حثي المرحلة الثانوية "عام وفني ".

حيث قام " اليوم" المحافظ بزيارة لمركز ومدينة ببا ، تفقد خلالها مدرسة الشهيد رقيب شرطة أحمد محمد عبد الرحيم الإعدادية بنين بقرية بني قاسم ، والتي شهدت أعمال صيانة ورفع كفاءة نفذتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية في خطة عام 2025/2024، وتضم 9 فصول موزعة على صفوف المرحلة، بمتوسط كثافة 41 طالباً في الفصل الواحد،وتعد المدرسة ضمن 36 مدرسة " مابين إنشاء جديد وتوسعات وصيانة ورفع كفاءة وإحلال كلي وجزئي " مقرر دخولها الخدمة مع العام الدراسي الجديد.

حيث رافق المحافظ خلال الجولة كل من : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم ، المهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف، محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، محمد رمضان مدير إدارة تعليم ببا، السادات أنور وكيل الإدارة.

وجدّد المحافظ تأكيداته لمسؤولى القطاع التعليم بتوفير سبل الراحة لعناصر المنظومة من الطلاب والمعلمين،مع التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لضمان جاهزية المدارس لبدء وانتظام الدراسة، وسرعة الانتهاء من الجداول وتوزيع المهام الإشرافية، وتنفيذ خطة للمرور على المدارس ،مع التأكيد على نظافة دورات المياه،وذلك بالتوازي مع قيام لجان وفرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية"خاصة في الأسابيع الأولى من العام الدراسي" وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول له، بجانب تكليفاته،لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع مديري إدارات التعليم، لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس.

فيما أضافت وكيل وزارة التعليم إلى خطة الاستعدادات التي أعدتها المديرية ، وبدأت بعقد سلسلة من الاجتماعات عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل _ في حضور مديري الإدارات و المدارس وموجهي المواد والأنشطة التربوية ، وتم خلالها التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بالمدارس قبل بدء الدراسة، بما يشمل قوائم الفصول والجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، وضمان تنفيذ خطة الإشراف اليومي، وتسليم الكتب المدرسية ، مع التركيز على النظافة داخل المدارس ومحيطها، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لكافة عناصر المنظومة.

تجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد دخول 36 مدرسة تضم 549 فصلاً بتكلفة إجمالية زادت عن 473 مليون جنيهاً "مابين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال كلي أو جزئي" ، بواقع 13 مدرسة في الفشن ، و8 مدارس بالواسطى ، 3 مدارس في اهناسيا ، و4 مدارس في بني سويف ،و4 مدارس في سمسطا ، و4 مدارسة في ناصر و ببا بواقع مدرستين في كل مركز.