وكيل وزارة أوقاف بني سويف ينسق مع مسؤولي اتحاد: "بشبابها" لإنطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

تنفيذا لتوجهيات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار الاستعداد لانطلاق المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك" بمحافظة بني سويف، عقد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف ، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي اتحاد: "بشبابها"، بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين، مدير الإدارات، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عاصم قبيصي أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يستهدف بناء وعي الإنسان المصري، وتصحيح المفاهيم الدينية والمجتمعية المغلوطة، وترسيخ قيم الانتماء والاعتدال. كما شدد على أن التعاون بين وزارة الأوقاف والاتحاد يجسد نموذجًا عمليًا للشراكة المجتمعية في خدمة الوطن ونشر الفكر الوسطي المستنير، مضيفًا: "نحن أمام مسؤولية وطنية كبرى تستدعي أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات الفكرية، والعمل على حماية عقول شبابنا من الانحرافات والشائعات التي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع."

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماريا لوندي، رئيسة اتحاد: "بشبابها" ببني سويف، أن الاتحاد يضع كل إمكاناته في خدمة المبادرة، إيمانًا منه بدور الشباب في بناء الوطن، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة الأوقاف يعزز وصول رسائل المبادرة إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما النشء والشباب.