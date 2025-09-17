رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية رقم 63، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها احمد المنسق العام للمجلات العلمية، وأعضاء مجلس الادارة.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة علي تشكيل الهيئة الاستشارية لمجلة بحوث في الخدمة الاجتماعية ، وتشكيل مجلس إدارة مجلة آفاق للعلوم الإنسانية والاجتماعية التي تصدرها الجامعة، وكذلك لمجلة بحوث ودراسات الطفولة التي تصدرها كلية التربية للطفولة المبكرة، وكذلك المجلة التي تصدرها كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تمت الموافقة على تحديث تشكيل مجلس إدارة وهيئة التحرير للمجلة العلمية التي تصدرها كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وكذلك لمجلة كلية التمريض، والمجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية التي تصدرها الجامعة، ومجلات بحوث الاتصال الجماهيري والمجلة العلمية لدراسات الاعلام الرقمي والمجلة العلمية لبحوث المرأة والإعلام والمجتمع والتي تصدرهم كلية الإعلام.