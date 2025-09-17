قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب وشكاوى المواطنين.. وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لحالات إنسانية من الأولى بالرعاية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح بالمواطنين بصفة أسبوعية، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن. 

شكاوى على مكتب المحافظ

بدأ المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها بعض أهالي قرية دموشيا،التابعة لمجلس قروي اهناسيا الخضراء مركز بني سويف ، يتضررون فيها  من الازدواجية في دفع مقابل الانتفاع لكل من مديرية الري والضرائب العقارية ، وذلك بسبب منازلهم المقامة على أراض ولاية الري ،حيث كلف المحافظ مسؤولى الري والضرائب العقارية بالتنسيق فيما بينهم بخصوص تحصيل مقابل الانتفاع ، مؤكدا وضع وتنفيذ آلية أكثر دقة وتحديد موعد ثابت لإرسال إيصالات السداد من الأهالي التي يتم تحصيلها بمعرفة الري، إلى الضرائب منعا للازدواجية، حيث أوضح وكيل وزارة الري أن المديرية تقوم بالتحصيل من الأهالي وفق بروتوكول تعاون تم توقيعه في هذا الشان مع مصلحة الضرائب

وفيما يتعلق بالشكوى التي تقدم به أحد مواطني قرية اهوة _التابعة لمجلس قري باروط /مركز بني سويف ، يتضرر فيها من تركيب عامود كهرباء بمنتصف أحد شوارع القرية مما يعوق حركة  السير والمشاة،حيث وجه المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية والكهرباء بمعاينة محل  الشكوى واتخاذ مايلزم من إجراءات لإعادة تركيب وزرع العامود في المكان المناسب وتأمينه بالشكل المطلوب لضمان انتظام الخدمة  والتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة. 

المحافظ يصدر تكليفات لشركة مياه الشرب

وكلف المحافظ مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعاينة أحد الشوارع بمنطقة خلف الاستاد الرياضي ، لمراجعة وصلات المواسير الخاصة بشبكة المياه ، للوقوف على أسباب مشكلة ضعف وانقطاع المياه عن شقة أحد المواطنين والكائنة بالدور الرابع  بالمنطقة ، حيث أوضحت رئيس الشركة أنه سيتم توجيه طاقم فني من فرع الشركة لمراجعة الوصلات ومعرفة أسباب المشكلة وحلها. 

واستمع المحافظ للإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية وشركة الكهرباء ، بشأن الشكوى التي تقدم بها  أحد أهالي مركز الواسطى ، من ضعف التيار الكهربائي بشارع الميناء القديم أمام الساحة الشعبية " مركز شباب مدينة الواسطى" ، حيث تم حل مشكلة ضعف  وتذبذب التيار الكهربائي  من خلال تدعيم المنطقة ورفع الجهد بها

كما استمع المحافظ لمطلب بعض أهالي قرية هربشنت ، يلتمسون فيه توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمنازلهم الواقعة داخل الحيز العمراني للقرية ، المدرجة في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز ببا ، حيث أفاد رئيس المدينة بانه تم إعداد حصر بالمنازل التي لم يتم توصيل الخدمة لها وعددها 10 منازل ، وإخطار الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  للتنسيق بشان توصيل خدمة الصرف لتلك المنازل كخطوة اولى وسابقة لدخول خدمة الغاز والتي تحتاج إلى دراسة فنية ، نظرا لضيق الشارع الواقعة عليه المنازل والذي يقل عرضه عن 3 أمتار. 

توجيهات وقرارات عاجلة

وتضمن اللقاء  توجيهات وقرارات لتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لبعض الحالات الإنسانية ،حيث قرر المحافظ إعانة عاجلة " لأرملة " مصابة بمرض أنيميا البحر المتوسط  وتعاني من أمراض في القلب ، بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة مالية ، فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالتواصل والتنسيق مع الصحة لتوفير طبيب قلب لمتابعة الحالة الصحية للسيدة  ،

وفي نفس السياق أمر المحافظ بصرف إعانة عاجلة من المحافظة وأخرى من مديرية التضامن لمواطن " مُسنّ" نظرا لظروفه المادية والاجتماعية الصعبة ، ومساعدته  في توفير الرعاية اللازمة لابنه من ذوي الإعاقة  الذي يعاني من ضمور  بالمخ ويحتاج لعلاج بصفة دائمة ، علاوة على تكليف التضامن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الخيرية لتوفير ما يمكن من مساعدات موسمية أو عينية. 

بني سويف محافظ بني سويف اهناسيا

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

