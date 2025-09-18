محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 900 حالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الــ27 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف







جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة في 30 أغسطس الماضي وحتى أمس الأربعاء 17 سبتمبر الجاري _وصل إلى 961حالة (482حالة أملاك دولة + 479زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية



تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري ،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025