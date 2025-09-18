أخبار بني سويف.. المحافظ يتفقد مشروع كوبري الشاملة.. ويواصل متابعاته الميدانية لجاهزية المدارس

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة: نقلة نوعية في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال لقائه بعدد من المواطنين في جولته الصباحية ضمن البرنامج الميداني لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية، أن مشروع كوبري الشاملة يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدينة، ويهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتقليل الزحام في المدخل الشمالي للمدينة، خاصة قرب المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية الحيوية، بما يعكس اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين.

محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة الاستعدادات والترتيبات النهائية والوقوف على جهوزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد المزمع انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل في أكثر من 1350 مدرسة بإجمالي طلاب يزيد عددهم عن 880 ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل ونوعيات التعليم من رياض أطفال حثي المرحلة الثانوية "عام وفني ".

حيث قام " اليوم" المحافظ بزيارة لمركز ومدينة ببا ، تفقد خلالها مدرسة الشهيد رقيب شرطة أحمد محمد عبد الرحيم الإعدادية بنين بقرية بني قاسم ، والتي شهدت أعمال صيانة ورفع كفاءة نفذتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية في خطة عام 2025/2024، وتضم 9 فصول موزعة على صفوف المرحلة، بمتوسط كثافة 41 طالباً في الفصل الواحد،وتعد المدرسة ضمن 36 مدرسة " مابين إنشاء جديد وتوسعات وصيانة ورفع كفاءة وإحلال كلي وجزئي " مقرر دخولها الخدمة مع العام الدراسي الجديد.

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب وشكاوى المواطنين.. وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لحالات إنسانية من الأولى بالرعاية

واصل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح بالمواطنين بصفة أسبوعية، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

بدأ المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها بعض أهالي قرية دموشيا،التابعة لمجلس قروي اهناسيا الخضراء مركز بني سويف ، يتضررون فيها من الازدواجية في دفع مقابل الانتفاع لكل من مديرية الري والضرائب العقارية ، وذلك بسبب منازلهم المقامة على أراض ولاية الري ،حيث كلف المحافظ مسؤولى الري والضرائب العقارية بالتنسيق فيما بينهم بخصوص تحصيل مقابل الانتفاع ، مؤكدا وضع وتنفيذ آلية أكثر دقة وتحديد موعد ثابت لإرسال إيصالات السداد من الأهالي التي يتم تحصيلها بمعرفة الري، إلى الضرائب منعا للازدواجية، حيث أوضح وكيل وزارة الري أن المديرية تقوم بالتحصيل من الأهالي وفق بروتوكول تعاون تم توقيعه في هذا الشان مع مصلحة الضرائب.