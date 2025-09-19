تحديد موضوع الحصة الأولى.. بني سويف تضع الترتيبات النهائية لبدء العام الدراسي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بني سويف مع مسؤولى التعليم الترتيبات النهائية التى اتخذتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2025، والذي ينطلق "غدا السبت المقبل"في 148مدرسة تستقبل نحو ما يزيد عن 69 الف طالباً وطالبة ( 96 مدرسة ابتدائي و45 إعدادي و7مدارس ثانوي عام) " التي تعمل بنظام الفترتين، لتنتظم الدراسة "بعد غد" في أكثر من 1300مدرسة بمختلف المراحل

و يزيد إجمالي الطلاب عن 880 ألف طالباً وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني ، بواقع (32 ألف و850 تلميذا وتلميذة برياض الأطفال و 480 ألف تلميذا في 744 مدرسة ابتدائي " رسمي عربي / لغات / خاص " ، و 226 ألف و386 في 465 مدرسة إعدادي، و 46 ألف في 97 مدرسة ثانوي عام، و 68 ألف و299 طالباً في 54 مدرسة ثانوي فني " صناعي ، زراعي ، تجاري " موزعين على مختلف نوعيات التعليم الفني (31 مدرسة للتعليم الصناعي في 6 مدارس الزراعي،17 مدرسة للتجاري )،فضلاً عن دخول 36 مدرسة جديدة إحلال وتجديد وتوسعة وتضم 549 فصلا جديدا

جاء ذلك خلال تواصل وكيل الوزارة أمل الهواري مع المحافظ،للوقوف على الترتيبات والتجهيزات النهائية للاستعدادات التي قامت بها المديرية على مدار الفترة الماضية،للاطمئنان على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة قبل انطلاق الفصل الأول من العام الدراسي الجديد ، حيث أشارت وكيل الوزارة ، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ،وفي حضور : محمد بدر وكيل المديرية ، هاني رجائي مدير عام التعليم العام ، ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ، كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للدراسة

و تم التأكيد على تضافر الجهود وتكاتف وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية ، و قيام كافة أفراد المنظومة دوره على أكمل وجه، مع عدم السماح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية ، والتنسيق مع الجهات المعنية من مجالس الأمناء والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة وتحقيق الانضباط وتوفير الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب والتأكد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من تجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات من خلال التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية،إضافة إلى استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة

كما أشارت وكيل الوزارة إلى تكليفاتها بحضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين ، بجانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامة الطلاب ، علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخزين التغذية بصورة جيدة من خلال أسس ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الوجبات ، والالتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية ولاسيما الخاصة بالكثافات الطلابية وقوائم الفصول وكذلك تسلبم الكتب الدراسية للطلاب ، فضلاً عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

بجانب الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم ، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة ، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين ،والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم ،والعمل على بذل كافة الجهود بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن ، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال برامج الإذاعة ، والإلتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس ، والإلتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية.