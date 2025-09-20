أخبار بني سويف| افتتاح تطوير مسجد بالفشن.. و إغلاق وتشميع منشآت طبية مُخالفة

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. افتتاح تطوير مسجد الرحمن بمركز الفشن

أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن في افتتاح "مسجد الرحمن" بعزبة كبرى سعد التابعة للوحدة المحلية بتلت وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده ، بتكلفة 4 مليون جنيه "جهود ذاتية " ، وذلك في حضور على حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف ومفتشى الادارة ، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن ،رجب حسنى سكرتير الوحدة المحلية بتلت والقائم بأعمال رئيس القرية

في حملات تفتيشية ببني سويف .. إغلاق وتشميع منشآت طبية مُخالفة ومصادرة أدوية مجهولة المصدر

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات إلى القرى والعزب، وإعداد تقرير دوري بنتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي الذي يتعلق بخدمة أساسية تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة تضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، الذي أشار إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركزي إهناسيا وبني سويف، ضمن خطة المديرية وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف تلك الحملات لضبط المنظومة الصحية في مختلف أماكنها ومكوناتها، وذلك بالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف برئاسة أحمد دهشان.

تقديم 3232 خدمة طبية مجانية في جزيرة أبوصالح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بجزيرة أبوصالح شرق النيل بمركز ناصر على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 سبتمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.