بتكلفة 4 ملايين جنيه.. افتتاح تطوير مسجد الرحمن بمركز الفشن

أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن في افتتاح "مسجد الرحمن" بعزبة كبرى سعد التابعة للوحدة المحلية بتلت وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده ، بتكلفة 4 مليون جنيه "جهود ذاتية " ، وذلك في حضور على حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف ومفتشى الادارة ، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن ،رجب حسنى سكرتير الوحدة المحلية بتلت والقائم بأعمال رئيس القرية