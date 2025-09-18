في حملات تفتيشية ببني سويف .. إغلاق وتشميع منشآت طبية مُخالفة ومصادرة أدوية مجهولة المصدر

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات إلى القرى والعزب، وإعداد تقرير دوري بنتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي الذي يتعلق بخدمة أساسية تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة تضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، الذي أشار إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركزي إهناسيا وبني سويف، ضمن خطة المديرية وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف تلك الحملات لضبط المنظومة الصحية في مختلف أماكنها ومكوناتها، وذلك بالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف برئاسة الأستاذ أحمد دهشان.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز صحي في إهناسيا تديره سيدة حاصلة على مؤهل متوسط، حيث تبين قيامها – بالمخالفة للقانون – بالكشف على المواطنين وصرف الأدوية. وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل وبعض التركيبات الخاصة بالتخسيس مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط طبيبة صيدلانية تدير عيادة تغذية علاجية بدون ترخيص، حيث تبين أنها تقدم خدمات حقن أدوية للتخسيس وجلسات للعناية بالبشرة دون سند قانوني، وتم تحريز المضبوطات اللازمة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

شارك في الحملة كل من: الدكتورة سوزان عطية، الدكتورة هاجر محمد، الدكتورة آية جمال، الدكتور مصطفى محمد، الدكتور مايكل أشرف (مساعدو مدير إدارة العلاج الحر)، إلى جانب محمود فوزي، ممثل جهاز حماية المستهلك.