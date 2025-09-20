توريد 70 طن مخلفات لمصنع السماد العضوي بسمسطا جنوب بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة مدحت صلاح جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنفيذ حملة نظافة شاملة شملت تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، بالإضافة إلى جمع المخلفات المنزلية من المجالس القروية، وتم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي كما تم تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق ضمن خطة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي قطاع الكهرباء، تم متابعة أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة على طرق دشطوط ودشاشة والريغة ومازورا، لضمان تحسين مستوى الإضاءة وسلامة المارة، كما تم وقف أعمال بناء مخالف داخل الحيز العمراني بالمدينة، وإزالة حالة تعدٍ أخرى بقرية مازورا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



