قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير محاضر مخالفات للمخابز والأسواق والمستودعات في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين،استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وواصلت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة و  أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها عن تحرير 315 محضرًا متنوعا (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة، خبز ناقص الوزن،عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل،عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين،عدم إعطاء بون صرف للمواطنين،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش،غلق وتوقف عن الإنتاج دون إذن أو عذر ،عدم وجود ماكينة صرف و ميزان معتمد بالمخبز، والتصرف في كميات من حصص الدقيق المدعم.

وفي مجال البدالين التموينيين ، تضمن التقرير الأسبوعي صرف المقررات للبدالين التموينين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار الصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة عن شهر سبتمبر للمواطنين، كما تم تحرير 30 محضرًا ضد تجار تموينين لمخالفات متنوعة ،شملت عدم حصولهم على شهادة صحية سارية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، وعدم إعلانهم عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية .

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة من ضبط مصنع مخللات يدار دون ترخيص في منطقة زراعية نائية عُثر بداخله على 10 أطنان مخللات داخل براميل جاهزة للتداول بالأسواق ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، كما تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 67 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50كجم، حيث تبين عدم وجود فواتير أو سندات شحن وأن الغرض من المضبوطات طرحها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، بالإضافة إلى ضبط 120 زجاجة زيت تمويني مدعم بعد التلاعب في المقررات التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 45 كجم من اللحوم الفاسدة، 348 عبوة زيوت عطرية منتهية الصلاحية، بجانب ضبط 100 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر بإجمالي 60 ألف قطعة، و10كجم من أسماك الماكريل ومقدار طن من نخالة الذرة الخشنة و10 أجولة أعلاف حيوانية و20كجم من قطع الدواجن وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر، كما شملت الجهود ضبط معمل ألبان غير مرخص بحوزته 200 لتر لبن فرز غير صالح للاستخدام.

وتمكنت الحملة من ضبط 41 قاروصة سجائر متنوعة مجهولة المصدر ومهربة وتحرير 4محاضر في هذا الشأن، كما تم تحرير 4محاضر لمجموعة من الأنشطة التجارية التي تمارس عملها دون تراخيص أو سجلات تجارية، إلى جانب تحرير 20محضر أخرى حيال محلات لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمستهلكين و25محضر لعدم استخراج شهادات صحية للعاملين بها، وفي قطاع المواد البترولية جرى تحرير 4محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق في أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار الاستبدال.

بني سويف تموين بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال سنغافورة

صورة أرشيفية

هجوم إلكتروني يعطل العمل في مطاري بروكسل وبرلين

أرشيفية

عبد العاطي: الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين خطوة مهمة لكنها غير كافية

بالصور

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

الأصوات اطارات السيارة
الأصوات اطارات السيارة
الأصوات اطارات السيارة

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد