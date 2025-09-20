تحرير محاضر مخالفات للمخابز والأسواق والمستودعات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين،استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وواصلت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة و أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها عن تحرير 315 محضرًا متنوعا (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة، خبز ناقص الوزن،عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل،عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين،عدم إعطاء بون صرف للمواطنين،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش،غلق وتوقف عن الإنتاج دون إذن أو عذر ،عدم وجود ماكينة صرف و ميزان معتمد بالمخبز، والتصرف في كميات من حصص الدقيق المدعم.

وفي مجال البدالين التموينيين ، تضمن التقرير الأسبوعي صرف المقررات للبدالين التموينين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار الصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة عن شهر سبتمبر للمواطنين، كما تم تحرير 30 محضرًا ضد تجار تموينين لمخالفات متنوعة ،شملت عدم حصولهم على شهادة صحية سارية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، وعدم إعلانهم عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية .

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة من ضبط مصنع مخللات يدار دون ترخيص في منطقة زراعية نائية عُثر بداخله على 10 أطنان مخللات داخل براميل جاهزة للتداول بالأسواق ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، كما تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 67 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50كجم، حيث تبين عدم وجود فواتير أو سندات شحن وأن الغرض من المضبوطات طرحها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، بالإضافة إلى ضبط 120 زجاجة زيت تمويني مدعم بعد التلاعب في المقررات التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 45 كجم من اللحوم الفاسدة، 348 عبوة زيوت عطرية منتهية الصلاحية، بجانب ضبط 100 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر بإجمالي 60 ألف قطعة، و10كجم من أسماك الماكريل ومقدار طن من نخالة الذرة الخشنة و10 أجولة أعلاف حيوانية و20كجم من قطع الدواجن وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر، كما شملت الجهود ضبط معمل ألبان غير مرخص بحوزته 200 لتر لبن فرز غير صالح للاستخدام.

وتمكنت الحملة من ضبط 41 قاروصة سجائر متنوعة مجهولة المصدر ومهربة وتحرير 4محاضر في هذا الشأن، كما تم تحرير 4محاضر لمجموعة من الأنشطة التجارية التي تمارس عملها دون تراخيص أو سجلات تجارية، إلى جانب تحرير 20محضر أخرى حيال محلات لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمستهلكين و25محضر لعدم استخراج شهادات صحية للعاملين بها، وفي قطاع المواد البترولية جرى تحرير 4محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق في أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار الاستبدال.