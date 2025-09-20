قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، حول أنشطة المديرية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، وتضمن أبرز جهود الإدارات المختلفة، حيث شملت أنشطة قطاع الإنتاج الحيواني متابعة مزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الألبان وإصدار تراخيص لمحال الأعلاف، فيما استعرض قطاع المحاصيل السكرية موقف زراعات بنجر السكر لموسم 2025/2026 بإجمالي مستهدف 28.5 ألف فدان، تم التعاقد على كامل المساحة وزراعة 13.4 ألف فدان حتى تاريخه.

كما شملت الجهود مرور إدارة المكافحة على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية ومكافحة الآفات، مع استمرار الحملات التفتيشية على محال المبيدات،  وفي مجال الإرشاد الزراعي تم تنفيذ ندوات حول محصولي الذرة والفاصوليا، بينما تابعت إدارة البساتين الزراعات البستانية والزراعات داخل الصوب وتم ترخيص 10 صوب جديدة.

 

وتابعت إدارة الأراضي والمياه شكاوى المزارعين المتعلقة بالري وتملح التربة بعدد من القرى بالتنسيق مع الري والصرف، فيما استعرض التقرير موقف "كارت الفلاح" بعدد استمارات معتمدة بلغ 271ألف 551 استمارة، علاوة على متابعة حركة الأسمدة الصيفية حيث تم صرف أكثر من 19 ألف طن يوريا و9 آلاف طن نترات.

 

كما قامت إدارة الحوكمة المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ بيع الأسمدة والمبيدات ومتابعة أعمال حماية الأراضي، بينما أظهر التقرير أن نسبة تفتيح محصول القطن هذا الموسم بلغت 98.86% من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 7043 فدانًا.

بني سويف الفشن زراعة بني سويف

