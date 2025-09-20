محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، حول أنشطة المديرية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، وتضمن أبرز جهود الإدارات المختلفة، حيث شملت أنشطة قطاع الإنتاج الحيواني متابعة مزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الألبان وإصدار تراخيص لمحال الأعلاف، فيما استعرض قطاع المحاصيل السكرية موقف زراعات بنجر السكر لموسم 2025/2026 بإجمالي مستهدف 28.5 ألف فدان، تم التعاقد على كامل المساحة وزراعة 13.4 ألف فدان حتى تاريخه.

كما شملت الجهود مرور إدارة المكافحة على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية ومكافحة الآفات، مع استمرار الحملات التفتيشية على محال المبيدات، وفي مجال الإرشاد الزراعي تم تنفيذ ندوات حول محصولي الذرة والفاصوليا، بينما تابعت إدارة البساتين الزراعات البستانية والزراعات داخل الصوب وتم ترخيص 10 صوب جديدة.

وتابعت إدارة الأراضي والمياه شكاوى المزارعين المتعلقة بالري وتملح التربة بعدد من القرى بالتنسيق مع الري والصرف، فيما استعرض التقرير موقف "كارت الفلاح" بعدد استمارات معتمدة بلغ 271ألف 551 استمارة، علاوة على متابعة حركة الأسمدة الصيفية حيث تم صرف أكثر من 19 ألف طن يوريا و9 آلاف طن نترات.

كما قامت إدارة الحوكمة المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ بيع الأسمدة والمبيدات ومتابعة أعمال حماية الأراضي، بينما أظهر التقرير أن نسبة تفتيح محصول القطن هذا الموسم بلغت 98.86% من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 7043 فدانًا.