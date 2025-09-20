مياه بني سويف:انقطاع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا والبديني ومنهرو وتوابعها ..الاثنين

تعلن شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا والبديني ومنهرو وتوابعها، وذلك نظرا لأعمال تطهير وتعقيم الخزان الارضي بمحطة مياه البديني فرع اهناسيا يوم الاثنين الموافق ٢٢-٩-٢٠٢٥ من الساعة ٣ عصرا وحتى الساعة ١٢ ليلا لمدة ٩ ساعات.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.