شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مياه بني سويف:انقطاع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا والبديني ومنهرو وتوابعها ..الاثنين

تعلن شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة اهناسيا والبديني ومنهرو وتوابعها، وذلك نظرا لأعمال تطهير وتعقيم الخزان الارضي بمحطة مياه البديني فرع اهناسيا يوم الاثنين الموافق ٢٢-٩-٢٠٢٥ من الساعة ٣ عصرا وحتى الساعة ١٢ ليلا لمدة ٩ ساعات.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.

بني سويف الفشن ناصر اهناسيا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والمنوعات| تناول الشوكولاتة يمنع الإصابة بمرض شائع.. فوائد ارتداء الجوارب قبل النوم

حملات مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة الزقازيق

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

