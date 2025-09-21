قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
الأمم المتحدة تحذر: الفاشر على شفا كارثة والمدنيون يدفعون الثمن
محافظات

أخبار بني سويف| إزالة 1000 حالة تعد بالمرحلة الثانية من الموجة الـ27 .. والمحافظ يناقش جهود «الزراعة».. ويتابع استعدادات التعليم لبدء العام الدراسي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، حول أنشطة المديرية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، وتضمن أبرز جهود الإدارات المختلفة، حيث شملت أنشطة قطاع الإنتاج الحيواني متابعة مزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الألبان وإصدار تراخيص لمحال الأعلاف، فيما استعرض قطاع المحاصيل السكرية موقف زراعات بنجر السكر لموسم 2025/2026 بإجمالي مستهدف 28.5 ألف فدان، تم التعاقد على كامل المساحة وزراعة 13.4 ألف فدان حتى تاريخه.

محافظ بني سويف يتابع مع وكيل وزارة التعليم انتظام العملية التعليمية في يومها الأول للعام الدراسي 2025/2026
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، سير الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي انطلق "اليوم السبت" في 148 مدرسة على مستوى المحافظة بإجمالي يزيد عن 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التي تعمل بنظام الفترتين صباحي ومسائي. بينما تنتظم الدراسة غداً الأحد في أكثر من 2335 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.

ويضم القطاع التعليمي هذا العام أكثر من 32 ألف و850 تلميذاً وتلميذة برياض الأطفال، وما يقرب من 487 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية عربي ولغات وخاصة، ونحو 226 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و46 ألف طالب وطالبة بالثانوي العام، إضافة إلى ما يزيد عن 68 ألف و299 طالباً وطالبة بمدارس التعليم الفني.

إزالة 1000حالة تعد بالمرحلة الثانية من الموجة الـــ 27 في بني سويف
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها  اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف
جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة في  30 أغسطس الماضي وحتى الخميس 18 سبتمبر الجاري _وصل إلى 1013حالة (498حالة أملاك دولة + 515 زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

