مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بني سويف

لقي عامل مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل إثر انفجار أحد الإطارات الخلفية، على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، بالقرب من مدخل قرية الوقف التابعة لمركز بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا بوقوع الحادث، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن المتوفي يُدعى شعبان عدوي جودة، 40 عامًا، مقيم بمركز ناصر شمال المحافظة، فيما تبين أن جميع المصابين من المركز ذاته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.