وكيل صحة بني سويف يشيد بجهود الفرق الطبية في الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

وجه الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر والتقدير لفريق إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والفرق المشاركة في الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتى عقدت على مدار أسبوعين، مثمنًا جهودهم في الوصول إلى المستهدف من السيدات والفئات المستفيدة بإجمالي 16039سيدة، وتقديم خدمات طبية متميزة بجميع الوحدات الصحية

على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملة ساهمت في رفع الوعي الصحي لدى السيدات، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة بالمجان، إلى جانب إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم.

وطالب الدكتور هاني جميعة الفرق الطبية بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد في الحملات القادمة، بما يحقق أهداف وزارة الصحة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسرة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.