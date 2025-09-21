قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
محافظات

لليوم الـ68 على التوالي| استمرار انتشار فرق مبادرة «100 يوم صحة» بمدن وقرى بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تتواصل لليوم الـ68 على التوالي جهود فرق المبادرات الرئاسية بمحافظة بني سويف، ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تستهدف تقديم حزمة من الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المراكز والقرى. ويجري العمل من خلال 121 فريقًا ثابتًا بوحدات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب 35 فريقًا متحركًا يجوب القرى والنجوع والمناطق الحضرية، بالإضافة إلى مقار الهيئات الحكومية، ودور العبادة من مساجد وكنائس، بما يسهل وصول الخدمات الطبية إلى مختلف الفئات المستهدفة. وتتنوع الخدمات المقدمة في إطار المبادرة بين الفحوصات الطبية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وخدمات صحة المرأة والطفل، والتوعية الصحية، مع توفير العلاج والمتابعة الدورية مجانًا، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية تتابع بشكل يومي سير العمل في المبادرة، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية ملتزمة بتقديم أفضل خدمة ممكنة، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في أماكن تواجدهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان. وأضاف أن الهدف الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض وتوفير العلاج المجاني، إلى جانب رفع وعي المواطنين بأهمية الفحص الدوري والحفاظ على صحتهم، مؤكدًا استمرار المبادرة بجميع أنحاء المحافظة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

بني سويف محافظة بني سويف صحة بني سويف

