محافظ بني سويف يوجه بالمتابعة الدقيقة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية لمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات، عدة توجيهات مهمة لمسؤولي التعليم على مستوى المحافظة لضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكد المحافظ ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب والطالبات بشكل يومي، وتفعيل الرقابة على الانضباط داخل المدارس، والتأكد من الالتزام بخطط تدريس المناهج الدراسية، مع مراقبة سير الأنشطة التربوية ودمجها بشكل فعال في العملية التعليمية.

وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان توفير البيئة الملائمة للعملية التعليمية، مع متابعة نظافة المدارس ومحيطها ومنع أي إشغالات قد تعيق الحركة داخل المدرسة أو أمامها، إضافة إلى متابعة تطبيق اللوائح التعليمية والضوابط التنظيمية داخل المدارس.

كما حرص المحافظ على توجيه إشادة خاصة بالجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن هذه الجهود واضحة في التنظيم والإشراف والمتابعة اليومية، وأنها تمثل دعامة أساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق الجودة المنشودة في التعليم على مستوى المحافظة.

وتضمنت توجيهاته أيضًا ضرورة متابعة سلاسة إجراءات استقبال الطلاب، وضمان تطبيق خطط السلامة داخل المدارس، والالتزام بالجدول الزمني للدوام الدراسي، مع الحرص على تقديم الدعم الفني والإداري للمعلمين والمدارس عند الحاجة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية فورًا.

رافق المحافظ أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.