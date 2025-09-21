قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
محافظ المنيا يُطلق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ودعم الهوية الوطنية
تقارير عبرية عن تقدم ملحوظ في محادثات اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالمتابعة الدقيقة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية لمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات، عدة توجيهات مهمة لمسؤولي التعليم على مستوى المحافظة لضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

 

وأكد المحافظ ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب والطالبات بشكل يومي، وتفعيل الرقابة على الانضباط داخل المدارس، والتأكد من الالتزام بخطط تدريس المناهج الدراسية، مع مراقبة سير الأنشطة التربوية ودمجها بشكل فعال في العملية التعليمية.

 

وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان توفير البيئة الملائمة للعملية التعليمية، مع متابعة نظافة المدارس ومحيطها ومنع أي إشغالات قد تعيق الحركة داخل المدرسة أو أمامها، إضافة إلى متابعة تطبيق اللوائح التعليمية والضوابط التنظيمية داخل المدارس.

 

كما حرص المحافظ على توجيه إشادة خاصة بالجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن هذه الجهود واضحة في التنظيم والإشراف والمتابعة اليومية، وأنها تمثل دعامة أساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق الجودة المنشودة في التعليم على مستوى المحافظة.

 

وتضمنت توجيهاته أيضًا ضرورة متابعة سلاسة إجراءات استقبال الطلاب، وضمان تطبيق خطط السلامة داخل المدارس، والالتزام بالجدول الزمني للدوام الدراسي، مع الحرص على تقديم الدعم الفني والإداري للمعلمين والمدارس عند الحاجة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية فورًا.

 

رافق المحافظ أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

زيارة معهد ناصر

الصحة تنظم زيارة رسمية لوزير الصحة السنغافوري إلى معهد ناصر

وظائف

مفاجأة توظيفية.. “الشباب والرياضة” تفتح أبواب العمل في 4 محافظات

عبير أحمد

أمهات مصر: جولات وزير التعليم تعكس حرصه على انتظام الدراسة من أول يوم

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد