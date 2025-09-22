قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار بني سويف| الإعداد لاستضافة النسخة الرابعة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية.. واطلاق مبادرة صحّحّ مفاهيمك

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:


محافظ بني سويف يتابع مستجدات الإعداد لاستضافة النسخة الرابعة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،لقاءاً،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة بني سويف للنسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية والمُزمع عقده أكتوبر 2025،وذلك بحضور:السيد"بلال حبش" نائب المحافظ رئيس اللجنة المشرفة على التنظيم،د. عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، م.طارق أبوبكر _شركة فريدال ،أ.مى خيري رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، م. محمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي ،م.هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، م.طه خليل مدير مكتب مشروع الابتكار الزراعي ببني سويف،

محافظ بني سويف يُطلق مبادرة "صحّحّ مفاهيمك" لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة
"بسم الله...وعلى بركة الله..نبدأ المبادرة"، بهذه العبارة أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة بدء المبادرة التوعوية "صحّحّ مفاهيمك"، التي تنفذها وزارة الأوقاف تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتزامن مع إطلاق فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف المبادرة نشر الفهم الصحيح للدين  وتصحيح الأفكار المغلوطة ، وذلك في إطار جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي  2025/2026،والذي انطلق" أمس" في 148 مدرسة والتي تعمل بنظام الفترتين،على مستوى المحافظة بإجمالي يزيد عن 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتنتظم الدراسة "اليوم" بكامل طاقتها في أكثر من 2335 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

بدء فصل الخريف

انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

الزمالك

لاعب برازيلي على أعتاب الزمالك.. تعرف على بيدرو روخا

شمس البارودي

شمس البارودي تنشر فيديو مع كلبها

السفير صالح موطلو شن والفنان محمود حميدة

السفير التركي: سعدت بزيارة الفنان محمود حميدة

نور الزاهد

والدة هنا الزاهد تحتفل بخطوبة ابنتها برسالة مليئة بالحب

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

