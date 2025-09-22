أخبار بني سويف| الإعداد لاستضافة النسخة الرابعة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية.. واطلاق مبادرة صحّحّ مفاهيمك

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:



محافظ بني سويف يتابع مستجدات الإعداد لاستضافة النسخة الرابعة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،لقاءاً،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة بني سويف للنسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية والمُزمع عقده أكتوبر 2025،وذلك بحضور:السيد"بلال حبش" نائب المحافظ رئيس اللجنة المشرفة على التنظيم،د. عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، م.طارق أبوبكر _شركة فريدال ،أ.مى خيري رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، م. محمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي ،م.هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، م.طه خليل مدير مكتب مشروع الابتكار الزراعي ببني سويف،

محافظ بني سويف يُطلق مبادرة "صحّحّ مفاهيمك" لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة

"بسم الله...وعلى بركة الله..نبدأ المبادرة"، بهذه العبارة أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة بدء المبادرة التوعوية "صحّحّ مفاهيمك"، التي تنفذها وزارة الأوقاف تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتزامن مع إطلاق فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف المبادرة نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح الأفكار المغلوطة ، وذلك في إطار جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي 2025/2026،والذي انطلق" أمس" في 148 مدرسة والتي تعمل بنظام الفترتين،على مستوى المحافظة بإجمالي يزيد عن 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتنتظم الدراسة "اليوم" بكامل طاقتها في أكثر من 2335 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.