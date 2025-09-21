قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
محافظات

محافظ بني سويف يتابع مستجدات الإعداد لاستضافة النسخة الرابعة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،لقاءاً،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة بني سويف للنسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية والمُزمع عقده أكتوبر 2025،وذلك بحضور:السيد"بلال حبش" نائب المحافظ رئيس اللجنة المشرفة على التنظيم،د. عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، م.طارق أبوبكر _شركة فريدال ،أ.مى خيري رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، م. محمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي ،م.هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، م.طه خليل مدير مكتب مشروع الابتكار الزراعي ببني سويف، ومن شركة كونسيست:أ. داليا قابيل ،أ. أحمد راضي ، أ.محمود راضي ، وأعضاء المكتب الاستشاري : د.محمود صادق ، أ. سامح جمال

إلى جانب أعضاء اللجنة المصغرة للتحضير للمهرجان والمؤتمر من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة:محمد جبر معاون المحافظ،علاء سعيد مقرر لجنة النباتات الطبية والعطرية، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني،نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة،سعيد رمضان مدير الإعلام ، محمد البحيري مدير  وحدة السكان ، محمد طه _المكتب الفني بالديوان العام ، هند أحمد _مكتب التعاون الدولي ، مصطفى صبحي

وخلال اللقاء،ناقش المحافظ آخرالمستجدات الخاصة بالتجهيز والإعداد للمؤتمر،خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الإدارية والخدمات اللوجستية ومتابعة تنفيذ تكليفات ومهام الجهات والإدارات المشاركة في التنظيم ،بجانب متابعة تجهيز وتأهيل الأماكن المرشحة لاستضافة فعاليات المؤتمر والتي تعقد على مدار يومين،وتتضمن عقد ورش عمل، ومحاضرات وعرض تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية،مع التركيز على الجديد في عمليات الإنتاج والتصنيع، والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية،وأهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع.

وجه المحافظ بتعزيز التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لتحقيق المستهدف من المؤتمر والمهرجان، الذي من المقرر أن يشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمزارعين، والشركات المتخصصة في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية معنية بالتنمية الزراعية والاستثمار الأخضر،

وعقب اللقاء،عقد نائب المحافظ"بلال حبش" اجتماعا ناقش خلاله بشكل مفصل كافة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ومتابعة التجهيزات المتعلقة بتوجيه دعوات الحضور للشركاء المحليين والدوليين من ممثلي الجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني،والجمعيات التسويقية ومنتجى ومصدرى النباتات الطبية والخبراء في هذا المجال ، فضلا عن متابعة الجوانب الترويجية والدعائية والتسويق لفعاليات المؤتمر

