منهج النبي في مواجهة التنمر بأوقاف بني سويف

نظمت مديرية أوقاف بني سويف ندوتها الشهرية الكبرى تحت عنوان: "منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة التنمر".

أقيمت الندوة برعاية وحضور الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، وبمشاركة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين مدير الإدارات، إلى جانب كوكبة من أئمة المديرية المتميزين، من بينهم الشيخ محمود عامر، والشيخ هاشم سيد، والشيخ عماد ربيع.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عاصم قبيصي أن الإسلام دين الرحمة والعدل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مجتمعًا متماسكًا يقوم على الاحترام المتبادل بعيدًا عن مظاهر السخرية والاستهزاء. وأضاف أن مواجهة التنمر تحتاج إلى تربية سليمة وفكر راشد، مشددًا على أن المسجد له دور محوري في نشر ثقافة الاحترام والرحمة بين الناس.

من جانبه، أوضح الشيخ سعيد عبد الواحد أن مواجهة التنمر تبدأ من غرس القيم النبوية في نفوس الأبناء، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذّر من السخرية والاستهزاء بالآخرين، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم}.

مؤكدًا أن التربية الإيمانية السليمة هي الحصن الحقيقي ضد هذه الآفة.

كما تحدث الشيخ رجب حسين مبينًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة الحسنة في معاملة الناس، فكان يرفع من شأن المستضعفين ويعلي قدرهم، وهو ما ينبغي أن يكون منهجًا للمسلمين في حياتهم اليومية، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو مختلف جوانب الحياة.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تفعيل دور الأئمة والخطباء في التوعية بمخاطر التنمر، وتوجيه الخطاب الديني بما يعزز أخلاق الرحمة والاحترام داخل المجتمع.