رسامة شمامسة جدد بإيبارشية بني سويف على يد الأنبا غبريال

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية كفر الجزيرة، مركز ناصر، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥٠ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك للخدمة بذات الكنيسة.

رسامة شمامسة جدد

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر ،أمس، القداس الإلهي بكنيسة المغارة الملحقة بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر. وخلال صلاة الصلح رسم نيافته ٢٥ شماسًا برتبة أغنسطس (قارئ) لخدمة كنائس المدينة، وسط فرح الشعب وتسابيح الشمامسة.

أعد نيافته لجنة من الآباء الكهنة لمراجعة الألحان مع المرشحين قبل الرسامة، وقدم لهم بعض النصائح الأبوية من أجل خدمة مثمرة في الكنيسة.