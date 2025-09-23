قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على تفاصيل اللقاء الأسبوعي لمحافظ بني سويف مع المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة عاجلة لمواطنة مقيمة بمركز اهناسيا، من الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى صرف مساعدة آخرى من مديرية التضامن الاجتماعي، مراعاة لظروف الأسرة  المادية والاجتماعية، التي تتكون من 4 أبناء.

كما كلف التضامن بعمل دراسة حالة للزوج _من ذوي الهمم ويعاني من إعاقة بصرية_ والتنسيق لإجراء كشف طبي لبيان مدى استحقاقه لصرف معاش تكافل وكرامة وذلك في ضوء الضوابط والاشتراطات المقررة في هذا الشأن.

ووجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية لأحد المواطنين من ذوي الهمم _ لديه إعاقة حركية وأُجريت له عملية جراحية إثر إصابته بنزيف في المخ _  بالإضافة إلى توجيهات بصرف إعانة عاجلة من المحافظة وأخرى من التضامن لمساعدة أسرة المواطن في تجاوز تلك الظروف ، خاصة وان  الأسرة مطالبة بسداد قرض لصالح أحد البنوك  

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ ،ضمن سلسلة اللقاءات  الأسبوعية التي تُعقد بديوان عام المحافظة، للاستماع ومناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وفى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها بأسرع وقت ممكن.

واستمع المحافظ لشكوى تقدم به أحد أهالي قرية حاجر بني سليمان، من ذوي الإعاقة الحركية، يتضرر فيها من تأخر إجراء عملية جراحية له لإصابته بانزلاق غضروفي بالعنق، على الرغم من صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة.

و أوضح مدير مسشتفى اهناسيا التخصصي أنه تم استكمال باقى الإجراءات وترشيح مستشفى اهناسيا لإجراء العملية ، منوها بأنه سيتم حجز المريض يوم الخميس المقبل لإنهاء بعض التحاليل والفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء العملية المقررة  الأسبوع المقبل. 

ووجه المحافظ مسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية ، باتخاذ ما يلزم حيال شكوى بعض الأهالي بقرية الرياض مركز ناصر من عدم مد خدمة الصرف الصحي لمنازلهم بالقرية، حيث أفاد مسؤولو الهيئة بأنه تم عمل دراسة تصميمية لعدد من المناطق والكتل التي لم يتم ضمها للمشروع ، وجار التنسيق مع وزارة التخطيط وشركة دار الهندسة لمد الخدمة لتلك المناطق فور توافر  الاعتماد المالي لذلك.

كما كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بكسح خزانات الصرف التقليدية" الطرنشات" بالمناطق غير المخدومة "في الوقت الراهن"والمناطق التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وذلك بصفة مستمرة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير محاضر لأية مخالفات في هذا الشأن.

وكلف كل من رئيس الوحدة المحلية وشركة مياه بني سويف " كلُ فيما يخصه" بمعاينة شكاوى بعض الأهالي بقرية بياض العرب شرق النيل ، من عدم وجود إنارة في المسافة من امتداد مدخل كنيسة العذراء وصولاً إلى قرية بياض من الطريق المؤدي إلى النيل ، وانقطاع وضعف المياه ببعض المناطق بالقرية.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعداد تقرير "في ضوء المتابعة الميدانية" بما تم اتخاذه حيال تلك الشكاوى وذلك وفق القانون والمتاح من  إمكانات.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

