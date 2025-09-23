محافظ بني سويف يدشن أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل مصنع الشركة السويسرية

دشن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتترجم عمليًا توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في مختلف المجالات.

وخلال جولته، كلف المحافظ مديرية العمل والتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المصنع لدعم الوحدة بالعمالة من الصم والبكم، مع دراسة التوسع في التجربة لتشمل باقي خطوط الإنتاج والمصانع على مستوى المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة في بني سويف ستكون سندًا داعمًا لكل مبادرة جادة تستهدف دمج وتمكين ذوي القدرات الخاصة.

وسلّم المحافظ عقود عمل لـ 20 شابًا وفتاة من العاملين بالوحدة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في أعمال التعبئة والتغليف، وهنأهم بهذه الفرصة التي تمنحهم استقلالًا واندماجًا حقيقيًا في سوق العمل، مشيدًا بمبادرة الشركة تحت شعار "افهمني" التي تستهدف تيسير التواصل مع العاملين من ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدريب طاقم فني وإداري على لغة الإشارة.

شهد التدشين: المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أحمد العربي وكيل وزارة العمل، ومن الشركة السويسرية: المهندس محمد بدران الرئيس التنفيذي، وعبد الناصر هريدي مدير القطاع الإداري، والمهندس عمرو الورداني مدير المصنع، وأحمد السيد مدير العلاقات والتواصل الحكومي، بجانب حضور وطارق علي مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بني سويف