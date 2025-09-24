قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل
مفاجأة بسعر الدواجن البيضاء.. تراجع أسعار الدجاج اليوم الأربعاء
ميدو: نوايا مجلس الزمالك مش سليمة.. وجون إدوارد بريء من الأزمة المالية
الكارثة الصحية في غزة تتصاعد .. العدوان الإسرائيلي يوقف مستشفيات الأطفال والعيون
لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد
أكبر تحديث لـ «جوجل بلاي».. متجر ترفيهي ذكي مع مساعد «Sidekick» للاعبين
نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة
عدد الصحابة وأفضلهم عند رسول الله .. أسماؤهم بالترتيب
إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
محافظات

أخبار بني سويف: المحافظ يدشن أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل مصنع الشركة السويسرية.. ويشارك عروسين فرحتهما

ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يدشن أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل مصنع الشركة السويسرية

دشن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتترجم عمليًا توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في مختلف المجالات.

وخلال جولته، كلف المحافظ مديرية العمل والتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المصنع لدعم الوحدة بالعمالة من الصم والبكم، مع دراسة التوسع في التجربة لتشمل باقي خطوط الإنتاج والمصانع على مستوى المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة في بني سويف ستكون سندًا داعمًا لكل مبادرة جادة تستهدف دمج وتمكين ذوي القدرات الخاصة.

خلال زيارته لمصنع السويسرية.. محافظ بني سويف يُشارك عروسين من الصم والبكم فرحتهما ويعد بحضور عقد قرانهما
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقفاً إنسانياً مميزاً خلال زيارته لمصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بشرق النيل، وذلك عقب تدشينه أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل المصنع، والتي أقامتها الشركة في إطار مبادرتها النوعية "افهمني" لدمج ذوي الهمم في بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وخلال جولته بالوحدة الجديدة التي تضم عدداً من الشباب والفتيات من الصم والبكم،التقى المحافظ بفتاة وشاب يعملان بالوحدة ويستعدان للزواج خلال الفترة المقبلة، حيث حرص على تهنئتهما والتواصل معهما من خلال مترجمة لغة الإشارة المرافقة للعاملين داخل المصنع.

وخلال الحوار، طلب العروسان من المحافظ مشاركتهما فرحتهما، ليبادر المحافظ مازحاً: "عايزكم أول ما تحددوا الميعاد تبلغوا المسؤولين في المحافظة عشان أكون معاكم يوم فرحكم إن شاء الله"، وهو ما أدخل البهجة على الحاضرين الذين تفاعلوا بالتصفيق والابتسامات.


جولة لوكيل تعليم بني سوي لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس الإدارة

في إطار توجيهات السيد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط داخل المدارس من خلال المتابعة الميدانية.

واصلت  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية جولاتهما الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس بني سويف، حيث رافقهما الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية والدكتور نجفة محمد متابعة مكتب الوزيروتفقدت عددا من المدارس التابعة لإدارة بني سويف التعليمية 

بني سويف بياض العرب محافظة بني سويف

