9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

جولة لوكيل تعليم بني سوي لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس الإدارة

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف


في إطار توجيهات السيد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط داخل المدارس من خلال المتابعة الميدانية.

واصلت  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية جولاتهما الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس بني سويف، حيث رافقهما الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية والدكتور نجفة محمد متابعة مكتب الوزير .

وتفقدت عددا من المدارس التابعة لإدارة بني سويف التعليمية 
 

واستهلت وكيل الوزارة ومرافقيها  مدرسة علي راغب الابتدائية ، حيث تفقدت عددا من الفصول الدراسية والاطمئنان على الإلتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بالكثافات الطلابية وقوائم الفصول. 
وعقب ذلك ، توجهت وكيل الوزارة إلى مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ، حيث تفقدت قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة والأنشطة واطمأنت على انتظام الطلاب داخل الفصول ، كما تابعت كثافة الفصول كما تابعت موقف الكتب  والتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب كاملة دون تأخير ، حرصت على انطلاق الدراسة بشكل منتظم
ثم توجهت وكيل الوزارة لمتابعة مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين حيث تفقدت فصول المدرسة وأجرت حوارا مفتوحا مع الطلاب مستمعة لارائهم وملاحظاتهم على نظام البكالوريا المصرية موضحة كافة تفاصيل نظام البكالوريا المصرية والفرق بينه وبين الثانوية العامة وما يتيحه من فرص متعددة 
واختتمت الزيارة بتفقد مدرسة الرحبة الاعدادية واطمأنت وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية.

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

