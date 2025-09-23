جولة لوكيل تعليم بني سوي لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس الإدارة



في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط داخل المدارس من خلال المتابعة الميدانية.

واصلت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية جولاتهما الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس بني سويف، حيث رافقهما الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية والدكتور نجفة محمد متابعة مكتب الوزير .

وتفقدت عددا من المدارس التابعة لإدارة بني سويف التعليمية



واستهلت وكيل الوزارة ومرافقيها مدرسة علي راغب الابتدائية ، حيث تفقدت عددا من الفصول الدراسية والاطمئنان على الإلتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بالكثافات الطلابية وقوائم الفصول.

وعقب ذلك ، توجهت وكيل الوزارة إلى مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ، حيث تفقدت قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة والأنشطة واطمأنت على انتظام الطلاب داخل الفصول ، كما تابعت كثافة الفصول كما تابعت موقف الكتب والتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب كاملة دون تأخير ، حرصت على انطلاق الدراسة بشكل منتظم

ثم توجهت وكيل الوزارة لمتابعة مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين حيث تفقدت فصول المدرسة وأجرت حوارا مفتوحا مع الطلاب مستمعة لارائهم وملاحظاتهم على نظام البكالوريا المصرية موضحة كافة تفاصيل نظام البكالوريا المصرية والفرق بينه وبين الثانوية العامة وما يتيحه من فرص متعددة

واختتمت الزيارة بتفقد مدرسة الرحبة الاعدادية واطمأنت وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية.