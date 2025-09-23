محافظ بني سويف يُشارك عروسين من الصم والبكم فرحتهما

شارك محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عروسان من الصم والبكم فرحتهما بناء على طلبهما وذلك خلال زيارته لمصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بشرق النيل، وذلك عقب تدشينه اليوم /الثلاثاء/ أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل المصنع، والتي أقامتها الشركة في إطار مبادرتها النوعية "افهمني" لدمج ذوي الهمم في بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالوحدة الجديدة التي تضم عدداً من الشباب والفتيات من الصم والبكم، حيث التقى بفتاة وشاب يعملان بالوحدة ويستعدان للزواج خلال الفترة المقبلة، حيث حرص على تهنئتهما والتواصل معهما من خلال مترجمة لغة الإشارة المرافقة للعاملين داخل المصنع.



وطلب العروسان من المحافظ خلال الحوار مشاركتهما فرحتهما، ليبادر المحافظ بالموافقة ، وهو ما أدخل البهجة على الحاضرين الذين تفاعلوا بالتصفيق والابتسامات.



كما أوصى المحافظ مسؤولي مديرية العمل والعلاقات الحكومية بالشركة بمتابعة موعد عقد القران والعُرس لإبلاغ المحافظة، مؤكداً أن مشاركة مثل هذه اللحظات تمثل دعماً معنوياً كبيراً للعاملين من ذوي الهمم، وتساعدهم على مزيد من الاندماج في المجتمع والإحساس بالتقدير.



وأشار المحافظ إلى أن ما تقوم به الشركة يمثل نموذجاً يحتذى به في المسئولية المجتمعية، ليس فقط عبر إتاحة فرص عمل، ولكن أيضاً من خلال توفير بيئة عمل إنسانية تتيح دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والمهنية على حد سواء، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها ستكون داعمة ومساندة لمثل هذه المبادرات النوعية.