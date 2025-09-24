قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور فعاليات حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين من أبناء المحافظة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة.

وحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين ونوابهم، وجمع غفير من الشخصيات العامة والفنانين، إلى جانب حضور جماهيري كبير من أسر المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "بناء الإنسان المصري".

وخلال الاحتفالية تم تكريم الفائزين من محافظة بني سويف الذين تألقوا في مجالات متعددة ضمن البرنامج، حيث حصل محمد أحمد محمد من مركز شباب صلاح سالم على المركز الأول في مجال الألعاب الإلكترونية، فيما أحرز زياد أبو النجا من مركز سمسطا المركز الثالث في القصة القصيرة، كما حققت مجموعة من طلائع المحافظة المركز الثالث في المبادرات المجتمعية من خلال عمل مشترك بعنوان "القرية النجيبة"، وهم: رحيق كارم محمود، سجى محمود سيد، محمد طارق محمد، شرين طارق خليفة، سهيلة محمود سيد.

و نقل نائب المحافظ تهنئة وتحيات المحافظ د.محمد هاني غنيم للفائزين، مشيدًا بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وأضاف أن هذه المشاركة المتميزة تعكس جهود الدولة في بناء شخصية النشء على أسس من الإبداع والمعرفة والانتماء الوطني.

يشار إلى أن البرنامج شارك فيه أكثر من 33 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية، خاصة من 8 إلى 12 عامًا، ومن 12 إلى 18 عامًا، وشملت المسابقات أكثر من 20 مجالًا إبداعيًا، من بينها: الغناء الفردي والجماعي، التمثيل، العروض المسرحية، الإنشاد الديني، الشعر، القصة القصيرة، الابتكارات العلمية، الألعاب الإلكترونية، المبادرات المجتمعية، الدوري الثقافي، المراسل الميداني، وغير ذلك من المجالات الثقافية والفنية.

بني سويف بلال حبش هاني غنيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

محاولة اغتيال ترامب

المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المفوضية الأوروبية: مستعدون لتسهيل أي ترتيبات ضرورية مع الشركاء لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي

أرشيفية

الرئاسة الروسية: نخوض عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر في أوكرانيا

صورة أرشيفية

رويترز: قتيـ..لان و3 مصابين في هجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك الروسية

بالصور

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

فيديو

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد