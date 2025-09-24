نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور فعاليات حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين من أبناء المحافظة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة.

وحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين ونوابهم، وجمع غفير من الشخصيات العامة والفنانين، إلى جانب حضور جماهيري كبير من أسر المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "بناء الإنسان المصري".

وخلال الاحتفالية تم تكريم الفائزين من محافظة بني سويف الذين تألقوا في مجالات متعددة ضمن البرنامج، حيث حصل محمد أحمد محمد من مركز شباب صلاح سالم على المركز الأول في مجال الألعاب الإلكترونية، فيما أحرز زياد أبو النجا من مركز سمسطا المركز الثالث في القصة القصيرة، كما حققت مجموعة من طلائع المحافظة المركز الثالث في المبادرات المجتمعية من خلال عمل مشترك بعنوان "القرية النجيبة"، وهم: رحيق كارم محمود، سجى محمود سيد، محمد طارق محمد، شرين طارق خليفة، سهيلة محمود سيد.

و نقل نائب المحافظ تهنئة وتحيات المحافظ د.محمد هاني غنيم للفائزين، مشيدًا بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وأضاف أن هذه المشاركة المتميزة تعكس جهود الدولة في بناء شخصية النشء على أسس من الإبداع والمعرفة والانتماء الوطني.

يشار إلى أن البرنامج شارك فيه أكثر من 33 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية، خاصة من 8 إلى 12 عامًا، ومن 12 إلى 18 عامًا، وشملت المسابقات أكثر من 20 مجالًا إبداعيًا، من بينها: الغناء الفردي والجماعي، التمثيل، العروض المسرحية، الإنشاد الديني، الشعر، القصة القصيرة، الابتكارات العلمية، الألعاب الإلكترونية، المبادرات المجتمعية، الدوري الثقافي، المراسل الميداني، وغير ذلك من المجالات الثقافية والفنية.