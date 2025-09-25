قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزالة 1069 حالة تعد في بني سويف ضمن الموجة الـ 27 لاسترداد أراضي الدولة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة، الذي أشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بداية المرحلة في 30 أغسطس الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري، بلغ 1069 حالة (531 حالة على أملاك الدولة + 538 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية)، وذلك في ظل تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة، ووفق برنامج زمني أُعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة الـ27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر"؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة 849 حالة تعدٍ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.

