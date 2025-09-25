قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد سير العمل في مشروع المُجمّع الصناعي الغذائي.. ومستجدات ملف التصالح

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يتفقد مُستجدات وسير العمل في مشروع المُجمّع الصناعي الغذائي
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،يرافقه اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ،سير العمل بمشروع المجمع الصناعي الغذائي لتجفيف الطماطم،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المحافظة ،ضمن خطة الهيئة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتحقيق نهضة صناعية زراعية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارته"اليوم" لموقع المشروع بقرية سمسطا الجديدة بالظهير الصحراوي ، وفي حضور :السيد "بلال حبش" نائب المحافظ ،ووفد من الهيئة ضم :العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة  إيناس فاروق التلاوي، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بجانب  مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا ،الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات حفل وزارة الشباب والرياضة الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب
أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السيد بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور فعاليات حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين من أبناء المحافظة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من السادة المحافظين ونوابهم، وجمع غفير من الشخصيات العامة والفنانين، إلى جانب حضور جماهيري كبير من أسر المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "بناء الإنسان المصري".

السكرتير العام لبني سويف يتابع مستجدات ملف التصالح
واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف،  الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح على مخالفات البناء. وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

جاء ذلك في حضور كل من المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية، داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية. 

وخلال اجتماع اليوم، ناقش السكرتير العام مستجدات الموقف التنفيذي للعمل في منظومة التصالح.

وتم استعراض تقارير الأداء بالمنظومة في كل مركز على حدة، إضافة إلى إحصائية الملفات الجاري فحصها من قبل اللجان الفنية المختصة، في إطار تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة، بما يضمن التيسير على المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

الاهلي

سيف زاهر: الأهلي أنهى اتفاقه مع مدرب أجنبي

الاهلي والزمالك

المنتشري: أميل للزمالك قبل القمة.. والأبيض أفضل فنيا من الأهلي

ميدو

ميدو: الإسماعيلي فريقي الثاني بعد الزمالك.. وعملت فيه بدون مقابل حبا للنادي

بالصور

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد