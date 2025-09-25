أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد سير العمل في مشروع المُجمّع الصناعي الغذائي.. ومستجدات ملف التصالح

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يتفقد مُستجدات وسير العمل في مشروع المُجمّع الصناعي الغذائي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،يرافقه اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ،سير العمل بمشروع المجمع الصناعي الغذائي لتجفيف الطماطم،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المحافظة ،ضمن خطة الهيئة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتحقيق نهضة صناعية زراعية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارته"اليوم" لموقع المشروع بقرية سمسطا الجديدة بالظهير الصحراوي ، وفي حضور :السيد "بلال حبش" نائب المحافظ ،ووفد من الهيئة ضم :العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بجانب مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا ،الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات حفل وزارة الشباب والرياضة الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السيد بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور فعاليات حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين من أبناء المحافظة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من السادة المحافظين ونوابهم، وجمع غفير من الشخصيات العامة والفنانين، إلى جانب حضور جماهيري كبير من أسر المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "بناء الإنسان المصري".

السكرتير العام لبني سويف يتابع مستجدات ملف التصالح

واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح على مخالفات البناء. وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

جاء ذلك في حضور كل من المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية، داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية.

وخلال اجتماع اليوم، ناقش السكرتير العام مستجدات الموقف التنفيذي للعمل في منظومة التصالح.

وتم استعراض تقارير الأداء بالمنظومة في كل مركز على حدة، إضافة إلى إحصائية الملفات الجاري فحصها من قبل اللجان الفنية المختصة، في إطار تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة، بما يضمن التيسير على المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح.