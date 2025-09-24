محافظ بني سويف يتفقد مُستجدات وسير العمل في مشروع المُجمّع الصناعي الغذائي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،يرافقه اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ،سير العمل بمشروع المجمع الصناعي الغذائي لتجفيف الطماطم،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المحافظة ،ضمن خطة الهيئة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتحقيق نهضة صناعية زراعية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارته"اليوم" لموقع المشروع بقرية سمسطا الجديدة بالظهير الصحراوي ، وفي حضور :السيد "بلال حبش" نائب المحافظ ،ووفد من الهيئة ضم :العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بجانب مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا ،الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

تفقد المحافظ سير العمل بالمجمع الجارى إنشاؤه على مساحة 7200متر مربع، بطاقة إنتاجية تُقدر بنحو" 10 طن /يوم" بتكلفة 55 مليون جنيها ،ويضم هنجر تصنيع وتجفيف طماطم ومناشر ومخازن وثلاجة حفظ بطاقة 20 طن،بجانب مبني إدارى ، ويستهدف توفير أكثر من 150 فرصة عمل لأهالي المركز ، وذلك بالإضافة إلى خطة توسعات مستقبلية تتضمن عمل مناشر على مسطح بمساحة 21000 م2 لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 40 طن /يوم ، وصلت نسبة التنفيذ إلى 75% من إجمالي مكونات المشروع.

و أكد محافظ بني سويف أهمية تسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من المشروع،الذي يستهدف تحقيق حزمة من الأهداف والعوائد منها خلق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية ، وتحقيق عائد اقتصادي بتصدير المنتجات للخارج وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة التي تعد من المحافظات الزراعية في المقام الأول ،بما يسهم في تنمية الاستثمار وجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل وتحقيق نمو صناعي وزراعى وفتح آفاق تنموية جديدة بالمحافظة .

فيما أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم" على دعمه المتواصل وتوجيهاته بتوفير كافة التيسيرات في تنفيذ العديد من المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة وذلك في إطار خطة عمل تقوم على تحقيق الاستثمار الأمثل لكافة الفرص بمختلف محافظات الصعيد من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.