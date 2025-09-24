السكرتير العام لبني سويف يتابع مستجدات ملف التصالح

واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح على مخالفات البناء. وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

جاء ذلك في حضور كل من المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية، داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية.

وخلال اجتماع اليوم، ناقش السكرتير العام مستجدات الموقف التنفيذي للعمل في منظومة التصالح.

وتم استعراض تقارير الأداء بالمنظومة في كل مركز على حدة، إضافة إلى إحصائية الملفات الجاري فحصها من قبل اللجان الفنية المختصة، في إطار تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة، بما يضمن التيسير على المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح.