غنيم يهنئ العاملين بصحة بني سويف.. لهذا السبب

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، وكيل وزارة الصحة والسكان ، بمناسبة حصول المديرية على المركزين الرابع والسادس على مستوى محافظات الجمهورية في مجال تنفيذ المبادرات الرئاسية، مثمنا جهود كافة العاملين بإدارة المبادرات الرئاسية بالمديرية والإدارات الصحية على هذا الإنجاز ، والذي سبقه منذ أيام فوز المديرية بالمركز الثالث في مبادرة صحة المرأة وتحقيق 197% من المستهدف

حيث نجحت المديرية في الحصول على المركز الراابع في مبادرة الكشف المُبكر عن الأورام السرطانية بتحقيق مُستهدف 223% ، وأيضاً الحصول على المركز السادس "بنسبة 254% من المستهدف " في مبادرة الاعتلال الكلوي

و أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز ،الذى يجسد تميز وأداء العاملين بالمديرية والإدارات ،مؤكدا أهيمة بذل مزيد من الجهد للحفاظ على التميز وضمان استدامة هذا النجاح في كافة محاور المبادرات الرئاسية، لاسيما وأن بني سويف تعد من المحافظات التي شهدت نقلة نوعية في المنظومة الصحية من خلال إنشاء وإحلال وتطوير مستشفيات عامة ومركزية ونوعية ، وهو ما يضاف إلى رصيد الدولة وإنجازاتها في القطاع ، سواء من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمباني أو المبادرات الرئاسية