رئيس جامعة بني سويف يفتتح المؤتمر العلمي الرابع لقسم الروماتيزم بكلية الطب بحضور نخبة من كبار الأساتذة

افتتح الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم الروماتيزم، بحضور ، اللواء الطبيب الدكتور محمد رضا عوض، رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم السابق وأستاذ الروماتيزم بجامعة الأزهر الشريف، و الدكتورة مرفت إسماعيل، رئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب البشرى وسط حضور واسع من أساتذة الرماتيزم من مختلف الجامعات المصرية.



وأوضح رئيس الجامعة، ان المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات الطبية المتخصصة، حيث يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور الحيوية التي تعكس التطورات الحديثة في مجال علاج أمراض الروماتيزم والمناعة، كما ينقاش المؤتمر أحدث الأساليب العلاجية والتأهيلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحديات المرتبطة بأمراض خشونة المفاصل والنقرس.

وأضاف أن المؤتمر يعد فرصه علمية متميزة لتبادل الرؤى بين الخبراء، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية في مجال البحث والتطوير الطبي، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ويواكب التقدم العالمي في هذا التخصص الدقيق.

