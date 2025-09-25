محافظ بني سويف يناقش تقريرا بشأن جهود أجهزة وإدارات التموين في حملاتها

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود مديرية التموين في تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار التنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين نتائج الحملات التي تم تنفيذها بعدد من المراكز، والتي أسفرت عن ضبط ضبط صيدلية بيطرية بمركز ببا يديرها شخص "بدون ترخيص لمزاولة المهنة" والتحفظ على 150 صنف دوائي منتهية صلاحيته بإجمالي 850 عبوة كانت معدة للتداول، وعبوات فارغة تستخدم في إعادة تدوير وتعبئة الأدوية ، والتحفظ على لقاحات وأمصال داخل ثلاجة الصيدلية البيطرية واتخاذ الإجراءات اللازمة

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأكياس البلاستيك السوداء المصنوعة من ماده البولي ايثيلين المحظور تداولها واستخدامه خامات رديئة الجودة و تم التحفظ على كميه قدرها 150 كجم أكياس ألوان مختلفة مجهولة المصدر و 8 رول دائري يستخدم في تصنيع الأكياس ، فضلا عن تحرير محضرلمحل أغذية للبيع بأزيد من السعر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لأصحاب مستودعات للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، و8 محاضر لأنشطة ومحلات لمخالفات متعلقة

كما أسفرت حملة بمركز ناصر عن تحرير 20 محاضر لمخابز بلدي وأفرنجي والفينو شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن ،غير مطابق للمواصفات ،عدم إعطاء بون صرف ،عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز، عدم إعلان عن أسعار ،عدم وجود شهادة صحية سارية)، بالإضافة إلى حملة بمركز بني سويف أسفرت عن 19 محضرا لمخابز بلدية (تصرف في9 شكاير من الحصة ،نقص وزن ، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات لحظة التفتيش ، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، فضلا عن تحرير 9 محاضر متنوعة ( سلع منتهية الصلاحية سجق بقرى وكفته فراخ وكفتة لحم وبطاطس نصف مقليه ) بجانب محضر تجميع ٢ شيكارة دقيق بلدى و عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حمل شهادات صحية .

وفي الفشن تم تحرير 14 محضر لمخالفات بالمخابز البلدية بقرية الفنت، و6 محاضر لحملة في قرية قمن العروس بالواسطى ، و6 محاضر لحملة مماثلة بمركز سمسطا ، حيث تنوعت المخالفات مابين (عدم إعطاء بون ، نقص وزن، مواصفات ، عدم وجود ميزان حساس ،عدم نظافة، عدم وجود لوحة التشغيل)