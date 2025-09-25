تعليم بني سويف تعقد اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لكافة أطراف المنظومة التعليمية والعمل على توفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب.

عقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأول لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة وإيجارات وسلبيات الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد والعمل على تعزيز الإيجابيات وعلاج السلبيات لتحقيق الانضباط داخل المدارس

حيث ناقشت وكيل الوزارة العديد من الموضوعات الخاصة بلاجراءات التنفيذية لمواجهة العجز في المعلمين وضمان انضباط سير العملية التعليمية

مؤكدة على تكاتف جميع أطراف المنظومة التعليمية مشددة على استمرار المتابعة الفنية الفعلية