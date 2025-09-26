قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو
أعلى سعر دولار اليوم 26-92-2025
المحامين تعلن بدء تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 في هذا الموعد
أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025
رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية
مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
محافظات

أخبار بني سويف| تدريب 30 ممرضة على خدمات المشورة الأسرية.. وإفتتاح المؤتمر العلمي الرابع لقسم الروماتيزم بكلية الطب

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يناقش تقريرا بشأن جهود أجهزة وإدارات التموين في حملاتها
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود مديرية التموين في تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار التنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

 تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين نتائج الحملات التي تم تنفيذها بعدد من المراكز، والتي أسفرت عن ضبط ضبط صيدلية بيطرية بمركز ببا يديرها شخص "بدون ترخيص لمزاولة المهنة" والتحفظ على 150 صنف دوائي منتهية صلاحيته بإجمالي 850 عبوة  كانت معدة للتداول، وعبوات فارغة تستخدم في إعادة تدوير وتعبئة الأدوية ، والتحفظ على لقاحات وأمصال داخل ثلاجة الصيدلية البيطرية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تدريب 30 ممرضة على خدمات المشورة الأسرية ببني سويف
نظّمت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف برنامجًا تدريبيًا استهدف 30 ممرضة من أقسام النساء والتوليد بـالمستشفيات المركزية، ومستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفى إهناسيا التخصصي.

وتناول التدريب عدة محاور مهمة في مجال رعاية الأمومة والطفولة، شملت:

برنامج “الدولا” “دعم المرأة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة”، الرضاعة الطبيعية،  تنظيم الأسرة

رئيس جامعة بني سويف يفتتح المؤتمر العلمي الرابع لقسم الروماتيزم بكلية الطب بحضور نخبة من كبار الأساتذة
افتتح الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم الروماتيزم، بحضور ، اللواء الطبيب الدكتور محمد رضا عوض، رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم السابق وأستاذ الروماتيزم بجامعة الأزهر الشريف، و الدكتورة مرفت إسماعيل، رئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب البشرى وسط حضور واسع من أساتذة الرماتيزم من مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، ان المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات الطبية المتخصصة، حيث يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور الحيوية التي تعكس التطورات الحديثة في مجال علاج أمراض الروماتيزم والمناعة، كما ينقاش المؤتمر أحدث الأساليب العلاجية والتأهيلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحديات المرتبطة بأمراض خشونة المفاصل والنقرس.

بني سويف محافظة بني سويف جامعة بني سويف

