تدريب 30 ممرضة على خدمات المشورة الأسرية ببني سويف

نظّمت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف برنامجًا تدريبيًا استهدف 30 ممرضة من أقسام النساء والتوليد بـالمستشفيات المركزية، ومستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفى إهناسيا التخصصي.

وتناول التدريب عدة محاور مهمة في مجال رعاية الأمومة والطفولة، شملت:

برنامج “الدولا” “دعم المرأة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة”، الرضاعة الطبيعية، تنظيم الأسرة

ويأتي هذا التدريب في إطار تفعيل خدمات المشورة الأسرية، والتأكيد على أهمية استخدام الوسائل طويلة المفعول لتنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، إلى جانب التشجيع على الرضاعة الطبيعية، بما يسهم في رفع كفاءة مقدمات الخدمة التمريضية وتحسين جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

قام بالتدريب: الدكتورة مريم ثروت – محاضر مشورة أسرية، وعضو المكتب الفني الدكتورة سارة جمال – محاضر مشورة أسرية، وعضو المكتب الفني الدكتورة نيفين عادل مشرف طبى إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية