مجرم حـ رب.. طاهر النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن وليس الأمم المتحدة
مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية
وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة
نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي
إجازة الجمعة.. وزير التعليم يشهد توقيع شراكة جديدة مع بافاريا لتطوير المنظومة
700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة
وفاة حافظ للقران الكريم الشيخ عادل الرفاعي إثر أزمة قلبية قبل ساعات من زفافه بالمحلة
إجراء عاجل من قناة MBC مصر ضد الإعلامي مدحت شلبي: تفاصيل صادمة
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
محافظ بني سويف يتابع تقرير جهود الوحدات المحلية السبع ليوم الجمعة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الجهود الميدانية في ملفات النظافة وتحسين مستوى الخدمات ومواجهة التعديات، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية لتحقيق رضا المواطن والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

جاء ذلك خلال عرض اللواء حازم عزت السكرتير العام لتقرير جهود الوحدات المحلية السبع، والذي تضمن أبرز الأنشطة المنفذة يوم الجمعة بالأرقام والنتائج المباشرة.

في مركز ومدينة ببا، نُفذت حملات موسعة في الشوارع الرئيسية والجانبية، مع رفع كميات كبيرة من المخلفات من المدينة والقرى، بالإضافة إلى تمهيد طريق رئيسي بقرية غياضة الغربية.

وفي مركز ناصر، أسفرت الحملات عن رفع 20 طناً من القمامة والتراكمات داخل المدينة والقرى، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية نجع العرب، وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية ببعض المداخل والمخارج.

بينما شهدت مدينة الواسطى رفع 85 طناً من القمامة من شوارع المدينة، وجمع 9 أطنان إضافية من القرى التابعة، فضلاً عن صيانة أعمدة الإنارة، واستبدال مواسير مياه الأسبستوس بأخرى بلاستيكية، بجانب إزالة حالة تعدٍ تابعة لهيئة الآثار.

وفي الفشن، نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن إزالة 525 حالة متنوعة، شملت كراسي ولافتات وتعديات على الأرصفة، إضافة إلى إزالة تعديات زراعية بقرية بني منين.

وفي مدينة بني سويف، شملت الحملات أحياء رئيسية وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات من المدينة والقرى التابعة، مع صيانة 10 كشافات إنارة بقرية إهناسيا الخضراء، وزراعة أعمدة بديلة، وإصلاح أعطال بخطوط المياه والكهرباء.

