محافظ بني سويف يتابع تقرير جهود الوحدات المحلية السبع ليوم الجمعة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الجهود الميدانية في ملفات النظافة وتحسين مستوى الخدمات ومواجهة التعديات، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية لتحقيق رضا المواطن والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

جاء ذلك خلال عرض اللواء حازم عزت السكرتير العام لتقرير جهود الوحدات المحلية السبع، والذي تضمن أبرز الأنشطة المنفذة يوم الجمعة بالأرقام والنتائج المباشرة.

في مركز ومدينة ببا، نُفذت حملات موسعة في الشوارع الرئيسية والجانبية، مع رفع كميات كبيرة من المخلفات من المدينة والقرى، بالإضافة إلى تمهيد طريق رئيسي بقرية غياضة الغربية.

وفي مركز ناصر، أسفرت الحملات عن رفع 20 طناً من القمامة والتراكمات داخل المدينة والقرى، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية نجع العرب، وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية ببعض المداخل والمخارج.

بينما شهدت مدينة الواسطى رفع 85 طناً من القمامة من شوارع المدينة، وجمع 9 أطنان إضافية من القرى التابعة، فضلاً عن صيانة أعمدة الإنارة، واستبدال مواسير مياه الأسبستوس بأخرى بلاستيكية، بجانب إزالة حالة تعدٍ تابعة لهيئة الآثار.

وفي الفشن، نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن إزالة 525 حالة متنوعة، شملت كراسي ولافتات وتعديات على الأرصفة، إضافة إلى إزالة تعديات زراعية بقرية بني منين.

وفي مدينة بني سويف، شملت الحملات أحياء رئيسية وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات من المدينة والقرى التابعة، مع صيانة 10 كشافات إنارة بقرية إهناسيا الخضراء، وزراعة أعمدة بديلة، وإصلاح أعطال بخطوط المياه والكهرباء.