1000 ندوة علمية بمديرية أوقاف بني سويف ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

عقدت مديرية أوقاف بني سويف ألف ندوة توعوية على مستوى الإدارات والمساجد الكبرى ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، تحت عنوان: "الانتحار بحبوب الغلة.. خطر يهدد المجتمع والأسرة".

وذلك بتوجيهات كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية وإشراف الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف، ومتابعة الشيخ سعيد عبدالواحد مدير الدعوة.

وتطرّق الأئمة خلال هذه الندوات إلى بيان حرمة الانتحار في الإسلام، مستشهدين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد أن النفس البشرية أمانة أوجب الله حفظها، وأن المنتحر يخسر دنياه وآخرته. كما أوضحوا أن اليأس والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب التي نهى الشرع عنها.

كما تناولت الندوات الأضرار الصحية والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة، حيث أكد الأطباء والمختصون المشاركون أن حبوب الغلة القاتلة أصبحت وسيلة سريعة للانتحار، وهو ما يستدعي رفع درجة الوعي بخطورتها، وتكثيف الجهود التربوية والإعلامية للحد من انتشارها.

وشدّد الأئمة على ضرورة التماسك الأسري والاحتواء النفسي للشباب، والحرص على فتح قنوات الحوار داخل الأسرة، وعدم ترك الأبناء فريسة للضغوط أو الأوهام، داعين إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية في التوعية بمخاطر الانتحار، وتوجيه الشباب نحو الأمل والعمل والإيجابية.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي أن مديرية الأوقاف ببني سويف مستمرة في تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك" بمشاركة جميع إداراتها الفرعية، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومعالجة القضايا الملحّة التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الندوات تأتي استكمالًا لرسالة الأوقاف في حماية المجتمع، وتحقيق الأمن الفكري، وترسيخ القيم الدينية والوطنية الصحيحة.