المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان
بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل صحة بني سويف يبحث تعزيز برامج تنظيم الأسرة وما بعد الولادة بالمستشفى

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

عقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، اجتماعًا مع أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى، لمناقشة سبل التعاون في تفعيل برامج تنظيم الأسرة وبرنامج ما بعد الولادة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين المؤشرات الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل.


شارك في الاجتماع كل من:

د. شيماء إمام – مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة د. مدحت سليمان – نائب مدير المستشفى د. نيفين عادل حبيب – المشرف الطبي بالمديرية د. سامية علي – رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى نرمين محمود – مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة.
ناقش الإجتماع التركيز على استخدام الوسائل طويلة المفعول اللوالب  بعد الولادة مباشرة داخل قسم النساء والتوليد، وذلك ضمن برنامج ما بعد الولادة.
تدريب أطباء النساء والتوليد على تقديم المشورة الطبية قبل الولادة، ومساعدة السيدات في اختيار الوسيلة الأنسب لتنظيم الأسرة.

زيادة معدلات عيادة تنظيم الأسرة داخل المستشفى وتوفير الإمكانيات المطلوبة لضمان استمرار الخدمة بشكل منتظم.

تعزيز الولادة الطبيعية والحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا.

الاستعانة بأطباء النساء والتوليد من المستشفى لتغطية الوحدات الصحية غير المغطاة بمقدمي خدمات تنظيم الأسرة. 
وأكد  الدكتور هاني جميعة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات وزارة الصحة لتطوير خدمات تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة، مشددًا على أهمية تدريب وتأهيل الأطباء لتقديم خدمة عالية الجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لتوسيع هذه المبادرات داخل المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق أن تفعيل العيادة وتدريب الأطباء يمثل خطوة مهمة في دعم خدمات صحة المرأة، وأن المستشفى يعمل جنبًا إلى جنب مع المديرية لتقديم أفضل الخدمات للسيدات وتحقيق أهداف الصحة العامة.

بني سويف اهناسيا صحة بني سويف

