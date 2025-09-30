وكيل صحة بني سويف يبحث تعزيز برامج تنظيم الأسرة وما بعد الولادة بالمستشفى

عقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، اجتماعًا مع أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى، لمناقشة سبل التعاون في تفعيل برامج تنظيم الأسرة وبرنامج ما بعد الولادة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين المؤشرات الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل.



شارك في الاجتماع كل من:

د. شيماء إمام – مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة د. مدحت سليمان – نائب مدير المستشفى د. نيفين عادل حبيب – المشرف الطبي بالمديرية د. سامية علي – رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى نرمين محمود – مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة.

ناقش الإجتماع التركيز على استخدام الوسائل طويلة المفعول اللوالب بعد الولادة مباشرة داخل قسم النساء والتوليد، وذلك ضمن برنامج ما بعد الولادة.

تدريب أطباء النساء والتوليد على تقديم المشورة الطبية قبل الولادة، ومساعدة السيدات في اختيار الوسيلة الأنسب لتنظيم الأسرة.

زيادة معدلات عيادة تنظيم الأسرة داخل المستشفى وتوفير الإمكانيات المطلوبة لضمان استمرار الخدمة بشكل منتظم.

تعزيز الولادة الطبيعية والحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا.

الاستعانة بأطباء النساء والتوليد من المستشفى لتغطية الوحدات الصحية غير المغطاة بمقدمي خدمات تنظيم الأسرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات وزارة الصحة لتطوير خدمات تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة، مشددًا على أهمية تدريب وتأهيل الأطباء لتقديم خدمة عالية الجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لتوسيع هذه المبادرات داخل المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق أن تفعيل العيادة وتدريب الأطباء يمثل خطوة مهمة في دعم خدمات صحة المرأة، وأن المستشفى يعمل جنبًا إلى جنب مع المديرية لتقديم أفضل الخدمات للسيدات وتحقيق أهداف الصحة العامة.