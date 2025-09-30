صحة بني سويف تناقش سبل الحد من وفيات الأمهات خلال الحمل والولادة

عقدت لجنة الأمومة الآمنة بصحة بني سويف، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة حالات وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة أسماء محمود عبد السلام، مدير إدارة الأمومة والطفولة.

تناول الاجتماع تقييمًا شاملًا لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للسيدات الحوامل، مع مناقشة عدد من المقترحات والإجراءات العملية الهادفة إلى تقليل معدلات الوفاة أثناء الحمل والولادة، وتحسين آليات التقصي والاستجابة السريعة.

حضر الاجتماع عدد من مديرى الادارات الصحية بالمحافظة، ومدير العلاج الحر، ومدير تنظيم الأسرة، والتمريض والصيدلة ومركز المعلومات، وممثلو فرق التقصي بالإدارات الصحية.

يأتي اللقاء في إطار خطة الوزارة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وتعزيز صحة المرأة في جميع مراحل الحمل والولادة.