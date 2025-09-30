وكيل صحة بني سويف يناقش الخطط التدريبية لرفع كفاءة خدمات العلاج الطبيعي

عقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم اجتماعًا مع الدكتور محمد الششتاوي، استشاري العلاج الطبيعي لمنتخب مصر تحت 17 سنة ومدير التدريب بشركة BTL، والمهندس عمرو رسلان، ممثل الشركة، وذلك لمناقشة خطط تدريبية متقدمة للعلاج الطبيعي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى في هذا المجال الحيوي.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة شيماء حجاج، مدير إدارة العلاج الطبيعي، حيث تم التباحث حول تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين، ووضع برامج تدريبية فعالة تستجيب لتلك الاحتياجات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم العلاجية.

وأكد الحضور على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية في تقديم خدمات علاج طبيعي متكاملة وعالية الجودة، تواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذا التخصص.

وتُعد المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، بما ينعكس إيجابيًا على صحتهم ورفاهيتهم، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع في تخصصات العلاج الطبيعي داخل محافظة بني سويف.