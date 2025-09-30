قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
محافظات

وكيل صحة بني سويف يناقش الخطط التدريبية لرفع كفاءة خدمات العلاج الطبيعي

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

عقد  الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم اجتماعًا مع الدكتور محمد الششتاوي، استشاري العلاج الطبيعي لمنتخب مصر تحت 17 سنة ومدير التدريب بشركة BTL، والمهندس عمرو رسلان، ممثل الشركة، وذلك لمناقشة خطط تدريبية متقدمة للعلاج الطبيعي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى في هذا المجال الحيوي.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة شيماء حجاج، مدير إدارة العلاج الطبيعي، حيث تم التباحث حول تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين، ووضع برامج تدريبية فعالة تستجيب لتلك الاحتياجات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم العلاجية.

وأكد الحضور على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية في تقديم خدمات علاج طبيعي متكاملة وعالية الجودة، تواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذا التخصص.

وتُعد المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، بما ينعكس إيجابيًا على صحتهم ورفاهيتهم، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع في تخصصات العلاج الطبيعي داخل محافظة بني سويف.

