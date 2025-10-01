لتعزيز الأداء وتطوير الخدمات.. محافظ بني سويف يترأس اجتماع مركز معلومات شبكات المرافق

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق التابع للمحافظة، وذلك بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، والمهندس أحمد عبد المعز محمد، مدير المركز، وباقي أعضاء مجلس الإدارة من رؤساء المدن ومسؤولي الطرق والنقل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، من التخطيط العمراني، والإدارة الإستراتيجية، والشؤون القانونية، والشؤون المالية، والتفتيش المالي والإداري، والموارد البشرية والتعاقدات.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات، تضمنت عرض الموقف المالي للمركز (إيرادات ومصروفات) حتى 30 يونيو 2025، وكذلك مناقشة بعض المقترحات الخاصة بتطوير وتحسين مستوى منظومة وسير العمل، وتعزيز إيرادات وعوائد المركز، ودعمه بما يحتاجه من عناصر وقوى بشرية وأجهزة ومعدات لتطوير وتحسين مستوى الأداء والخدمات التي يقدمها.

وطالب المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمركز، الذي يعد إضافة نوعية في مجال الحفاظ على البنية التحتية وحماية استثمارات المرافق، حيث يوفر قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية)، موجهاً بتعزيز دور المركز في تنمية موارده الذاتية من خلال الخدمات التي يوفرها في مجال إتاحة البيانات عن المرافق والرفع المساحي لها وربطها بالخرائط وغيرها.