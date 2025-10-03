تموين إهناسيا يضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

تمكنت إدارة تموين إهناسيا بمحافظة بني سويف من ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن كامل، قبل ترويجها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملة التي جرى تنفيذها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمستودعات، وضبط أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على الدعم المقرر بجودة وأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأنه لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب في السلع التموينية أو الاتجار غير المشروع في الدعم.