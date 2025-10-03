قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
محافظات

تموين إهناسيا يضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

تموين بني سويف
تموين بني سويف

تمكنت إدارة تموين إهناسيا بمحافظة بني سويف من ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن كامل، قبل ترويجها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملة التي جرى تنفيذها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمستودعات، وضبط أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على الدعم المقرر بجودة وأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار  الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأنه لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب في السلع التموينية أو الاتجار غير المشروع في الدعم.

تموين بني سويف بني سويف محافظة بني سويف

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

