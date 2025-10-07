السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد اصطفاف المعدات بمركزي بني سويف وإهناسيا

قام اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف، بجولة تفقدية بمركزي بني سويف وإهناسيا لمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن خطة المحافظة لاستقبال موسم سقوط الأمطار، واستعدادات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث المزمع تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وبالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة.

وخلال الجولة، اطمأن السكرتير العام المساعد لجاهزية المعدات والأفراد من خلال اصطفاف لبعض معدات الحملة الميكانيكية تم تنظيمه بكلا المركزين، والتي شملت سيارات النقل الثقيل، اللوادر والإنقاذ السريع الأوناش والقلابات وسيارات نصف نقل وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بالمتابعة المستمرة لكافة المعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية ، للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة،للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف،المقدم أحمد عبد العظيم مكتب المستشار العسكري للمحافظة، فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إلى جانب نواب رئيس مركز ومدينة اهناسيا ورؤساء القرى ومديري الإدارات المختصة بالوحدات المحلية.